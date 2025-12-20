Inicio Ovación Fútbol Lucas Alario
El desahogo de Lucas Alario tras ser el héroe de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

Lucas Alario habló luego del doblete que significó un nuevo título para Estudiantes: el Trofeo de Campeones

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lucas Alario habló tras ser el héroe de Estudiantes.

Lucas Alario fue el héroe de Estudiantes en el Trofeo de Campeones. El delantero ingresó a los 73 minutos de juego en lugar de Cristian Medina y le bastaron menos de 20 minutos para que su equipo logre darle vuelta el partido a Platense en el estadio de San Nicolás.

El Pipa convirtió el primero de cabeza y el segundo con el pie derecho y, de esta manera, le dio al Pincha su segundo título en apenas una semana (recordemos que el pasado sábado venció por penales a Racing en la final del torneo Clausura de la Liga Profesional).

Estudiantes
Estudiantes, de la mano de Lucas Alario, cerró el año con un nuevo título.

La palabra de Alario, héroe de Estudiantes

Lucas Alario saltó al campo de juego y rápidamente le devolvió al director técnico la confianza que este depositó en él durante el último partido de la temporada. Cabe recordar que a lo largo del 2025 había anotado solamente un gol.

El primero de sus gritos fue de cabeza y el segundo con el pie derecho. De esta manera Estudiantes venció a Platense 2-1 y se conquistó el Trofeo de Campeones.

Como no podía ser de otra manera, Alario fue elegido como la gran figura del encuentro. Tras 20 minutos en cancha, el Pipa enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial.

Para comenzar, manifestó: “Fue increíble. Estoy feliz por cómo se dio. Nos hicieron un gol apenas empezó el segundo tiempo y dimos una nueva muestra de carácter, de nunca bajar los brazos. Me tocó convertir a mí, pero esto no es nada sin el grupo, que sostuvo momentos muy complicados. Me quedo con eso”.

"Tiene un disfrute distitno ganar así, por como se dio la final. Ahora a disfrutar, pensar en poder descansar en las vacaciones y después preparar lo que viene", sumó Alario.

sobre el pedido del DT antes de su ingreso, reveló: "Como teníamos a Guido Carrillo de referencia, Eduardo Domínguez me pidió que jugara a la espalda de los volantes de ellos, porque los defensores no salían a achicar. Después el gol fue de pelota parada. Edwin tiró un centro bárbaro".

Al hablar de la sequía goleadora que arrastraba hasta este sábado, el Pipa expresó: “Es complicado cuando el gol no llega porque es lo que se le exige al delantero. Vivimos en un fútbol mucho más moderno al que se jugaba cuando yo arranqué. Sobre todo tener la humildad de saber esperar y aportar desde otro lado. Cada vez que estoy en cancha trato de aportar lo mejor".

"Siempre creí en mí. Las críticas a uno lo golpean porque somos seres humanos, pero vivimos en un fútbol muy pasional. A mi personalidad esto lo fortalece, me hace ser más humilde y trabajar más", sentenció Alario, el héroe de Estudiantes.

