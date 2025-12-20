El desahogo de Lucas Alario tras ser el héroe de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

El primero de sus gritos fue de cabeza y el segundo con el pie derecho. De esta manera Estudiantes venció a Platense 2-1 y se conquistó el Trofeo de Campeones.

Como no podía ser de otra manera, Alario fue elegido como la gran figura del encuentro. Tras 20 minutos en cancha, el Pipa enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial.

Para comenzar, manifestó: “Fue increíble. Estoy feliz por cómo se dio. Nos hicieron un gol apenas empezó el segundo tiempo y dimos una nueva muestra de carácter, de nunca bajar los brazos. Me tocó convertir a mí, pero esto no es nada sin el grupo, que sostuvo momentos muy complicados. Me quedo con eso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002517852851753292&partner=&hide_thread=false "GANAR ASÍ TIENE UN DISFRUTE DISTINTO"



Lucas Alario metió un doblete y fue la gran figura del triunfo agónico de Estudiantes ante Platense por el Trofeo de Campeones#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DRRGRjwolM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025

"Tiene un disfrute distitno ganar así, por como se dio la final. Ahora a disfrutar, pensar en poder descansar en las vacaciones y después preparar lo que viene", sumó Alario.

sobre el pedido del DT antes de su ingreso, reveló: "Como teníamos a Guido Carrillo de referencia, Eduardo Domínguez me pidió que jugara a la espalda de los volantes de ellos, porque los defensores no salían a achicar. Después el gol fue de pelota parada. Edwin tiró un centro bárbaro".

Al hablar de la sequía goleadora que arrastraba hasta este sábado, el Pipa expresó: “Es complicado cuando el gol no llega porque es lo que se le exige al delantero. Vivimos en un fútbol mucho más moderno al que se jugaba cuando yo arranqué. Sobre todo tener la humildad de saber esperar y aportar desde otro lado. Cada vez que estoy en cancha trato de aportar lo mejor".

"Siempre creí en mí. Las críticas a uno lo golpean porque somos seres humanos, pero vivimos en un fútbol muy pasional. A mi personalidad esto lo fortalece, me hace ser más humilde y trabajar más", sentenció Alario, el héroe de Estudiantes.