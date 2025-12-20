Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
Estudiantes es otra vez campeón: todas las estrellas del Pincha y las que puede sumar en 2026

Estudiantes le ganó 2 a 1 a Platense, alzó el Trofeo de Campeones, llegó a 19 títulos oficiales en su historia y puede aumentar su palmarés en la temporada 2026.

Por UNO
El Pincha se consagró por quinta vez en el ciclo de Eduardo Domínguez como DT ya que a la Copa Argentina 2023 sumó la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024, el Clausura 2025 y ahora el duelo entre los ganadores del Apertura y Clausura disputado San Nicolás.

estudiantes 2
Habrá que esperar la confirmación de la continuidad del entrenador, pero en 2026 Estudiantes tendrá la chance seguir aumentando su palmarés ya que jugará la Supercopa Argentina con Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional con Rosario Central y la nueva Recopa de Campeones ante la Lepra y los Canallas.

A esto hay que sumarle la competencia habitual en el ámbito local (Apertura, Clausura y Copa Argentina) y la Copa Libertadores en la que volverá a estar en 2026.

Estudiantes en el ranking de campeones del fútbol argentino

Estudiantes sumó este sábado la 19na. estrella oficial e igualó a Vélez en el 7mo. lugar del ranking de los equipos más ganadores del fútbol argentino.

Boca (74), River (72), Independiente (45), Racing (41), San Lorenzo (22) y el desaparecido Alumni (22) son los únicos que lo superan.

Las 19 estrellas de Estudiantes de La Plata

  • 6 torneos nacionales: Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025.
  • 6 copas nacionales: Copa Adrián Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024 y 2025.
  • 6 copas internacionales: Copa Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009, Copa Intercontinental 1968 y Copa Interamericana 1969.
  • 1 campeonato amateur: 1913

