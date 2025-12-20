Estudiantes es otra vez campeón: todas las estrellas del Pincha y las que puede sumar en 2026

El Pincha se consagró por quinta vez en el ciclo de Eduardo Domínguez como DT ya que a la Copa Argentina 2023 sumó la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024, el Clausura 2025 y ahora el duelo entre los ganadores del Apertura y Clausura disputado San Nicolás.

estudiantes 2 El Trofeo de Campeones es de Estudiantes por segunda vez consecutiva.

Habrá que esperar la confirmación de la continuidad del entrenador, pero en 2026 Estudiantes tendrá la chance seguir aumentando su palmarés ya que jugará la Supercopa Argentina con Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional con Rosario Central y la nueva Recopa de Campeones ante la Lepra y los Canallas.