Netflix: una de las películas más influyentes de la historia llegó para estallar la plataforma

Matrix es una coproducción australiana y estadounidense que fue dirigida por Lilly y Lana Wachowski en 1999. La película, recién llegada a Netflix, ganó 4 Premios Oscar y ganadora de 2 BAFTA.

Para la crítica internacional, Matrix “sigue siendo una de las películas más influyentes de la historia, y un modo perfecto de comprender el sentido de la ciencia ficción: especular sobre las consecuencias del conocimiento físico en la moral y la emoción humanas” (Leonardo D’Espósito de Revista Noticias).