Netflix: una de las películas más influyentes de la historia llegó para estallar la plataforma

Keanu Reeves es el protagonista de esta producción de ciencia ficción que acaba de llegar a Netflix y arrasa entre las series y películas de la plataforma

Por Antonella Prandina [email protected]
Keanu Reeves es el protagonista de esta película que llegó para revolucionar Netflix.

El jueves 18 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las mejores producciones de ciencia ficción del cine mundial. Se trata de Matrix, una propuesta de acción y aventura protagonizada por Keanu Reeves.

Matrix es una coproducción australiana y estadounidense que fue dirigida por Lilly y Lana Wachowski en 1999. La película, recién llegada a Netflix, ganó 4 Premios Oscar y ganadora de 2 BAFTA.

Para la crítica internacional, Matrix “sigue siendo una de las películas más influyentes de la historia, y un modo perfecto de comprender el sentido de la ciencia ficción: especular sobre las consecuencias del conocimiento físico en la moral y la emoción humanas” (Leonardo D’Espósito de Revista Noticias).

Netflix: de qué trata la película Matrix

La sinopsis oficial de la película Matrix versa: “¿Qué es la Matrix? La pregunta lleva a un programador a caer por el agujero del conejo… y descubrir la alucinante verdad sobre el mundo que cree real”.

Thomas Anderson (Keanu Reeves) lleva una doble vida: por el día es programador en una importante empresa de software, y por la noche un hacker informático llamado Neo.

Su vida no volverá a ser igual cuando unos misteriosos personajes le inviten a descubrir la respuesta a la pregunta que no le deja dormir: ¿qué es Matrix?

Netflix: tráiler de la película Matrix

Reparto de Matrix, la película de Netflix con Keanu Reeves

  • Keanu Reeves (Neo)
  • Laurence Fishburne (Morpheus)
  • Carrie-Anne Moss (Trinity)
  • Hugo Weaving (Agente Smith)
  • Gloria Foster (Oracle)
  • Joe Pantoliano (Cypher)
  • Marcus Chong (Tank)
  • Julian Arahanga (Apoc)
  • Matt Doran (Mouse)
  • Belinda McClory (Switch)

Dónde ver la película Matrix, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Matrix se puede ver en Netflix, Movistar TV y HBO Max.
  • Estados Unidos: la película Matrix se puede ver en Mgm Plus.
  • España: la película Matrix se puede ver en Amazon y Apple TV.

