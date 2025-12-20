Netflix: una de las películas más influyentes de la historia llegó para estallar la plataforma

El jueves 18 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las mejores producciones de ciencia ficción del cine mundial. Se trata de Matrix, una propuesta de acción y aventura protagonizada por Keanu Reeves.
Matrix es una coproducción australiana y estadounidense que fue dirigida por Lilly y Lana Wachowski en 1999. La película, recién llegada a Netflix, ganó 4 Premios Oscar y ganadora de 2 BAFTA.
Para la crítica internacional, Matrix “sigue siendo una de las películas más influyentes de la historia, y un modo perfecto de comprender el sentido de la ciencia ficción: especular sobre las consecuencias del conocimiento físico en la moral y la emoción humanas” (Leonardo D’Espósito de Revista Noticias).
Netflix: de qué trata la película Matrix
La sinopsis oficial de la película Matrix versa: “¿Qué es la Matrix? La pregunta lleva a un programador a caer por el agujero del conejo… y descubrir la alucinante verdad sobre el mundo que cree real”.
Thomas Anderson (Keanu Reeves) lleva una doble vida: por el día es programador en una importante empresa de software, y por la noche un hacker informático llamado Neo.
Su vida no volverá a ser igual cuando unos misteriosos personajes le inviten a descubrir la respuesta a la pregunta que no le deja dormir: ¿qué es Matrix?
Netflix: tráiler de la película Matrix
Reparto de Matrix, la película de Netflix con Keanu Reeves
- Keanu Reeves (Neo)
- Laurence Fishburne (Morpheus)
- Carrie-Anne Moss (Trinity)
- Hugo Weaving (Agente Smith)
- Gloria Foster (Oracle)
- Joe Pantoliano (Cypher)
- Marcus Chong (Tank)
- Julian Arahanga (Apoc)
- Matt Doran (Mouse)
- Belinda McClory (Switch)
Dónde ver la película Matrix, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Matrix se puede ver en Netflix, Movistar TV y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Matrix se puede ver en Mgm Plus.
- España: la película Matrix se puede ver en Amazon y Apple TV.