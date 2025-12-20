Un estudio revela un método para bajar de peso cinco veces más eficaz que el Ozempic

El estudio analiza la brecha entre la cirugía y los fármacos

La diferencia en los resultados se atribuye en parte a la dificultad de mantener la adherencia a los medicamentos GLP-1 a largo plazo, a diferencia del carácter permanente de la cirugía. Sin embargo, los investigadores notaron que la cirugía ofreció mejores resultados incluso en marcos de tiempo más cortos. Avery Brown, residente quirúrgico de la NYU, señaló que aunque los ensayos clínicos muestran una pérdida de peso de entre el 15% y el 21% para los GLP-1, el estudio indica que en el mundo real la cifra es considerablemente menor, ya que hasta el 70% de los pacientes pueden discontinuar el tratamiento dentro del primer año.

El estudio determinó una forma de bajar de peso más efectiva que el Ozempic.

Es relevante mencionar que la investigación fue financiada por la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS). A pesar de esto, los autores no desestiman la utilidad de la semaglutida, cuyas prescripciones se duplicaron entre 2022 y 2023. El objetivo es investigar cómo se comparan estas opciones con los métodos de cirugía establecidos para determinar la mejor ruta para cada individuo al intentar bajar de peso.

Beneficios metabólicos

El impacto de estas intervenciones no se limita a la reducción de talla. El medicamento, originalmente aprobado para tratar la diabetes tipo 2, ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y riesgos cardiovasculares. No obstante, en este estudio, la cirugía bariátrica se asoció con un control aún mejor del azúcar en la sangre en comparación con la semaglutida.

A pesar de los hallazgos, se destaca que la cirugía es un procedimiento invasivo y requiere que los pacientes mantengan dietas estrictas y rutinas de ejercicio. Karan Chhabra, cirujano bariátrico de la Escuela de Medicina Grossman de la NYU, indicó que futuros análisis buscarán identificar qué pacientes se benefician más de cada método y el papel que juegan los costos en el éxito del tratamiento. Este descubrimiento subraya la importancia de personalizar las estrategias de salud metabólica.