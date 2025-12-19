Descubrimiento confirma la palabra de la Biblia: qué sucede con la Estrella de Belén

El autor del estudio sostiene que, si un cometa se aproximara a la Tierra con la velocidad y dirección adecuadas, podría verse estático durante un tiempo. Este tipo de cuerpos suelen provenir de la Nube de Oort, una región extremadamente distante del sistema solar que alberga objetos helados.

Matney, quien desarrolló esta investigación de forma independiente, recordó que durante su etapa universitaria en un planetario se afirmaba que ningún objeto astronómico podía actuar como la estrella de la Biblia. Sin embargo, su modelo matemático demuestra que la física orbital permite tales fenómenos.

Registros antiguos y el año 5 a.C.

estrella belen El descubrimiento confirma una de las historias más conocidas de la Biblia.

Para sustentar esta hipótesis sobre la estrella de Belén, se analizaron textos astronómicos de China que datan del año 5 a.C. Estos documentos describen la aparición de un objeto brillante que permaneció visible por más de 70 días seguidos.

El descubrimiento de este registro antiguo coincide temporalmente con el contexto histórico del relato de la Biblia. Según los cálculos de la investigación, este cometa podría haber avanzado delante de los viajeros durante su trayecto hacia el sur.

Finalmente, el objeto habría parecido "detenido" sobre el horizonte por un lapso de aproximadamente dos horas. Aunque algunos expertos sugieren cautela debido a la antigüedad de las fuentes, la precisión de los astrónomos chinos otorga una base científica plausible a un evento históricamente enigmático.