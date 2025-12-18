Descubrimiento confunde a los científicos: ¿hacía frío en Pompeya cuando hizo erupción el Vesubio?

vesubio El descubrimiento confunde a los científicos.

No obstante, otros historiadores argumentan que la lana era la fibra textil predominante en la Antigua Roma por ser resistente y económica, constituyendo casi el 90% de la ropa disponible en aquel periodo, por lo que su utilización masiva no necesariamente confirmaría un clima gélido o un cambio en la fecha estacional.

Protección y materiales analizados tras el descubrimiento

Otra hipótesis fundamental planteada por los arqueólogos sugiere que los ciudadanos habrían recurrido a estas túnicas no por una cuestión térmica, sino como un elemento de seguridad improvisado frente a la lluvia de materiales piroclásticos.

Las capas gruesas de lana podrían haber funcionado como un escudo rudimentario contra las cenizas incandescentes y los vapores tóxicos emanados por el volcán durante las dieciocho horas que duró la erupción. El estudio detallado de los tejidos impresos en el yeso, técnica que permite ver la huella de la ropa siglos después, demuestra que tanto las personas halladas en el interior de los edificios como aquellas que intentaron escapar a campo abierto vestían indumentarias similares.

Esto indica que la elección del vestuario fue una constante entre las víctimas, independientemente de su nivel socioeconómico o de su ubicación final en el yacimiento arqueológico, dejando abierta la incógnita sobre si el frío o el miedo dictaron la forma de vestir aquel último día.