Descubrimiento de hace 1300 años: un raro medallón en el templo de Jerusalén

El artefacto data de finales del siglo VI o principios del VII, época en la que la región se encontraba bajo el dominio del Imperio Bizantino, justo antes de que la ciudad fuera tomada por los persas sasánidas y, posteriormente, por las fuerzas islámicas.

Un descubrimiento desafiante

medallon El descubrimiento es de hace 1300 años.

El análisis del medallón sugiere que fue utilizado como un amuleto de protección espiritual más que como una pieza de joyería decorativa. Su fabricación en plomo, un material común para objetos de carácter mágico en aquel tiempo, refuerza la teoría de que se trataba de un elemento de uso personal y posiblemente oculto. La importancia de este descubrimiento radica en el contexto sociopolítico de la época; tras la revuelta de Bar Kochba, las autoridades romanas y luego las bizantinas habían restringido severamente el acceso de los judíos a la ciudad.

La presencia de esta pieza en Jerusalén aporta evidencias materiales sobre la persistencia de los lazos de esta comunidad con sus sitios sagrados. A pesar de los edictos imperiales que prohibían su residencia, el hallazgo demuestra que los individuos continuaban ingresando a la zona, posiblemente como comerciantes, funcionarios o peregrinos secretos. Esta pieza es apenas la segunda de su tipo encontrada hasta la fecha, lo que subraya su valor excepcional para comprender la historia de Israel y la devoción religiosa en un periodo de constantes transiciones de poder.