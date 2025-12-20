Netflix: tiene 10 capítulos y es un drama coreano que no tiene desperdicio

Si hay algo que caracteriza a esta serie, además del propio drama que genera su historia, es la cantidad de giros que va dando a medida que se acerca a los capítulos finales. Este relato es muy intenso y eso fue muy bien valorado por los suscriptores de la plataforma de Netflix, es por eso, que a pesar de las constantes llegadas de relatos coreanos, sigue estando entre las más rankeadas.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a fines del 2024, y desde entonces se ha convertido en el drama coreano más visto de la plataforma.

De qué trata la serie de Netflix, Traición cercana

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 10 capítulos, Traición cercana centra su historia en: "Un perfilador criminal comienza a cuestionarse todo lo que cree sobre la búsqueda de la justicia cuando su hija es acusada de asesinato".

La intensidad y el desparpajo de la serie a la hora de los giros argumentales, la han convertido en un drama imperdible dentro de Netflix.

Reparto de la serie de Netflix, Traición cercana

Han Suk-kyu

Chae Won-bin

Han Ye-ri

Oh Yeon-soo

Noh Jae-won

Yoon Kyung-ho

Kim Jeong-jin

Yoo Eui-tae

Lee Shin-ki

Dónde ver la serie Traición cercana según la zona geográfica