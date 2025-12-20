Netflix cuenta con un catálogo de series y películas donde hay opciones para todos los gustos. Inquietante y asfixiante, son 2 de los adjetivos que le han dado los suscriptores de esta plataforma a esta serie coreana que se compone por apenas 10 capítulos, y que compite contra las mejores ofertas dramáticas y de suspenso, con giros inesperados: Traición cercana.
Netflix: tiene 10 capítulos y es un drama coreano que no tiene desperdicio
Esta serie ha sabido convertirse en una de las mejores ofertas asiáticas de Netflix, y volviéndose un ícono entre los relatos dramáticos
Atrás quedó el fanatismo por todas aquellas series y películas de producción española y turca dentro de Netflix, y es que hoy la tendencia mundial son las historias coreanas. Esta serie es un drama de principio a fin, que te llevará a ponerte en la piel de un padre que sufre el de sínteres de su hija y que es la principal sospechosa de un enroscado caso.
Con un total de 10 capítulos, esta serie supo colocarse entre los dramas más recomendados y reproducidos dentro del catálogo de series y películas de Netflix, y si bien su éxito no fue inmediato, ha logrado mantenerse entre las mejores durante semanas enteras. Con el fanatismo actual por los dramas coreanos, el relato se vio aún más potenciado y ha llegado a liderar esta competencia interna de ofertas provenientes de Asia.
Si hay algo que caracteriza a esta serie, además del propio drama que genera su historia, es la cantidad de giros que va dando a medida que se acerca a los capítulos finales. Este relato es muy intenso y eso fue muy bien valorado por los suscriptores de la plataforma de Netflix, es por eso, que a pesar de las constantes llegadas de relatos coreanos, sigue estando entre las más rankeadas.
La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a fines del 2024, y desde entonces se ha convertido en el drama coreano más visto de la plataforma.
De qué trata la serie de Netflix, Traición cercana
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 10 capítulos, Traición cercana centra su historia en: "Un perfilador criminal comienza a cuestionarse todo lo que cree sobre la búsqueda de la justicia cuando su hija es acusada de asesinato".
La intensidad y el desparpajo de la serie a la hora de los giros argumentales, la han convertido en un drama imperdible dentro de Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, Traición cercana
- Han Suk-kyu
- Chae Won-bin
- Han Ye-ri
- Oh Yeon-soo
- Noh Jae-won
- Yoon Kyung-ho
- Kim Jeong-jin
- Yoo Eui-tae
- Lee Shin-ki
Dónde ver la serie Traición cercana según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Traición cercana se puede ver en Netflix y Prime Video
- Estados Unidos: la serie Doubt no se puede ver en Netflix.
- España: la serie Doubt se puede ver en Prime Video