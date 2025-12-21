La plataforma de streaming de Netflix es la más popular del mundo, lo que no es casualidad. Dentro de su catálogo, ofrece series y películas de gran nivel, que logran captar la atención de los espectadores por sus tramas atrapantes y sus elencos de lujo.
Me topé en Netflix con la película más conmovedora del momento y me dejó el corazón hecho pedazos
Michel Brown es el protagonista de esta comedia dramática que arrasa entre las series y películas de Netflix
Tal es el caso de la película Lo mejor del mundo, dirigida por Salvador Espinosa y estrenada en abril de 2025 en Netflix. Protagonizada por Michel Brown y Martino Leonardi, esta comedia dramática sigue la historia de un padre y un hijo que descubren que existe la posibilidad de que no estén relacionados biológicamente.
Netflix: de qué trata la película Lo mejor del mundo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Lo mejor del mundo versa: “Tras enterarse de que su hijo en realidad no es suyo, un productor adicto al trabajo acepta ayudarlo a buscar a su verdadero padre y, en el camino, descubre el valor de la familia”.
La película de Netflix ofrece un relato conmovedor sobre un padre y un hijo que descubren que existe la posibilidad de que no estén relacionados biológicamente.
Para poder descubrir la verdad, ambos comienzan una aventura imperdible por todo México. El contenido de esta película es una clara muestra de lo que un padre es capaz de hacer por su hijo y por eso vale la pena mirarla en Netflix.
Netflix: tráiler de la película Lo mejor del mundo
Reparto de Lo mejor del mundo, película de Netflix
- Michel Brown (Gallo)
- Martino Leonardi (Benito)
- Mayra Hermosillo (Diana)
- Fernanda Castillo (Alicia)
- Julieta Egurrola (Elena)
- Angélica Vale (Ana Patricia del Moral)
- Erik Rubín (Self)
- Arath de la Torre (Federico)
- Ricardo Fasticht (Eliseo)
Dónde ver la película Lo mejor del mundo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Lo mejor del mundo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The dad quest se puede ver en Netflix.
- España: la película Lo mejor del mundo se puede ver en Netflix.