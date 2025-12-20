VIDEO: Haaland hizo dos goles para el Manchester City y superó la marca de Cristiano Ronaldo

El delantero noruego abrió el marcador a los 5' del primer tiempo, cuando apareció dentro del área para definir con precisión y los 24' del segundo tiempo encontró nuevamente el espacio necesario para quedar de cara al arco y marcar su segundo tanto para sentenciar el resultado y lograr un fuerte impacto estadístico.

haaland 2 Haaland está imparable en el Manchester City.

Con este doblete, Haaland alcanzó los 104 goles en la Premier League, cifra que le permitió superar el registro de Cristiano Ronaldo, una figura histórica del fútbol mundial. Además, el noruego lleva 149 goles en el City.