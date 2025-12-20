VIDEO: Haaland hizo dos goles para el Manchester City y superó la marca de Cristiano Ronaldo

Erling Haaland convirtió dos goles en el triunfo del Manchester City frente al West Ham United y superó la marca de Cristiano Ronaldo en la Premier League.
Erling Haaland convirtió dos goles en el triunfo del Manchester City frente al West Ham United y superó la marca de Cristiano Ronaldo en la Premier League.
El delantero noruego abrió el marcador a los 5' del primer tiempo, cuando apareció dentro del área para definir con precisión y los 24' del segundo tiempo encontró nuevamente el espacio necesario para quedar de cara al arco y marcar su segundo tanto para sentenciar el resultado y lograr un fuerte impacto estadístico.
Con este doblete, Haaland alcanzó los 104 goles en la Premier League, cifra que le permitió superar el registro de Cristiano Ronaldo, una figura histórica del fútbol mundial. Además, el noruego lleva 149 goles en el City.
El dato adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el noruego alcanzó esa marca en una cantidad considerablemente menor de partidos (114 contra 236).
Manchester City goleó 3-0 al West Ham United en el Etihad Stadium, por la 17ma fecha de la Premier League y se quedó transitoriamente con la punta de la tabla de posiciones, con 37 unidades contra 36 del Arsenal que jugará más tarde ante el Everton.
Los tres goles del equipo de Pep Guardiola fueron realizados por Haaland (2) y el neerlandés Tijjani Reijnders.