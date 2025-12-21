Galería de fotos: Atlético Argentino gritó campeón en su cancha después de 29 años

Después de 29 años de espera (el anterior fue en 1996) Atlético Argentino festejó un título en su cancha y fue el del Torneo Clausura 2025 de la Liga Mendocina de Fútbol tras vencer en la final a FADEP por 1 a 0.
El Boli celebró con su gente y Diario UNO reflejó lo mejor de la fiesta albiceleste.