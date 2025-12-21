Inicio Ovación Fútbol Atlético Argentino
Liga Mendocina

Galería de fotos: Atlético Argentino gritó campeón en su cancha después de 29 años

Atlético Argentino festejó un título en su cancha, algo que no hacía desde 1996, y fue el del Torneo Clausura 2025 de la Liga Mendocina de Fútbol. Mirá todas las fotos.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
La copa del Clausura es del Boli.

La copa del Clausura es del Boli.

Foto: Axel Lloret/UNO

Después de 29 años de espera (el anterior fue en 1996) Atlético Argentino festejó un título en su cancha y fue el del Torneo Clausura 2025 de la Liga Mendocina de Fútbol tras vencer en la final a FADEP por 1 a 0.

El Boli celebró con su gente y Diario UNO reflejó lo mejor de la fiesta albiceleste.

Argentino campeon 1
argentino campeon 2
argentino campeon 3
argentino campeon 4
argentino campeon 5
argentino campeon 7
argentino campeon 8
argentino campeon 9
argentino campeon 10
argentino campeon 11
argentino campeon 12
argentino campeon 13
argentino campeon 14
argentino campeon 15
argentino campeon 16

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas