Atlético Argentino es campeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina tras vencer a FADEP

El encuentro fue picante y muy luchado en los primeros 45' y la Academia marcó la diferencia en la última jugada con un centro de Lázzaro y la desafortunada acción de Costella quien quiso despejar de cabeza y el balón se metió en el arco defendido por Ezequiel Alvea.

argentino padel final 4 El Boli jugará la final anual de la Liga. Foto: Axel Lloret/UNO

En ese primer tiempo hubo pocas llegadas y las más claras fueron las de Emiliano Cuvertino para la Academia y Brandon Sánchez para los de Russell.

En el complemento el partido fue accidentado, Argentino se quedó con 10 hombres cuando se fue expulsado Gabriel Moyano y en el visitante terminaron viendo la tarjeta roja Paul Martín, Lucas Ramírez y Costella

argentino fadep final 2 La final fue picante y tuvo cuatro expulsados. Foto: Axel Lloret/UNO

Se viene una nueva final entre el Boli y FADEP

Atlético Argentino y FADEP deberán jugar el próximo fin de semana una nueva final para definir el campeón 2025 de la Liga Mendocina de Fútbol.

El Boli ganó este domingo el Clausura y los maipucinos habían ganado el Torneo Apertura.

argentini fadep final 6 Argentino no daba una vuelta olímpica en San José hace 29 años. Foto: Axel Lloret/UNO

La Síntesis

Atlético Argentino: Diego Atencio, Luciano Villarruel, Alexis Viscarra, Damian Lázzaro y Franco Geroli; Jonathan Zanettini; Leonardo Espíndola y Ricardo Heresnperger; Emiliano Cuvertino, Luciano Villalobos y Juan Ignacio Vera. DT: Matías Ligutti

FADEP: Ezequiel Alvea; Nicolás Alí, Bruno Costella, Thiago Satti y Federico Pérez; Julio Lúquez, Lucas Ramírez y Pablo Dellarole; Paul Martín, Brandon Sánchez y Julián Pérez. DT: Leonardo D’Urso.

Cancha: Atlético Argentino

Goles: PT: 48’ Costella de FADEP, en contra (AA)

Cambios: ST: 10’ Brandon Cuello y Emiliano Gómez por Luques y Pérez (F), Hugo Paniagua por Pérez (F), Gabriel Moyano e Isaías Guzmán por Villalobos y Vera (AA). 41’ Emmanuel Lucero por Cuvertino (AA)

Expulsados: ST: 19’ P. Martín (F) por doble amonestación. 37’ Moyano (AA) y Ramírez (F), 47” Costella (F)

Árbitro: Jorge Etem