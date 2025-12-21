Inicio Ovación Fútbol Atlético Argentino
Atlético Argentino es campeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina tras vencer a FADEP

Atlético Argentino gritó campeón en San José al imponerse a FADEP en la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol.

Omar Romero
El Boli celebró ante su gente.

Atlético Argentino gritó campeón en San José al imponerse por 1 a 0 a FADEP en la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol.

Después de 29 años (desde 1996) el Boli dio una vuelta olímpica en su cancha y fue una verdadera fiesta albiceleste, ante una buena cantidad de público.

argentino fadep final 3
Atlético Argentino celebró en su cancha ante FADEP.

En calle Mitre, el equipo conducido por Matías Ligutti se quedó con el segundo local torneo del 2025 con un gol en contra marcado por Bruno Costella a los 48' del primer tiempo.

argentino fadep final 5

El encuentro fue picante y muy luchado en los primeros 45' y la Academia marcó la diferencia en la última jugada con un centro de Lázzaro y la desafortunada acción de Costella quien quiso despejar de cabeza y el balón se metió en el arco defendido por Ezequiel Alvea.

argentino padel final 4
El Boli jugará la final anual de la Liga.

En ese primer tiempo hubo pocas llegadas y las más claras fueron las de Emiliano Cuvertino para la Academia y Brandon Sánchez para los de Russell.

En el complemento el partido fue accidentado, Argentino se quedó con 10 hombres cuando se fue expulsado Gabriel Moyano y en el visitante terminaron viendo la tarjeta roja Paul Martín, Lucas Ramírez y Costella

argentino fadep final 2
La final fue picante y tuvo cuatro expulsados.

Se viene una nueva final entre el Boli y FADEP

Atlético Argentino y FADEP deberán jugar el próximo fin de semana una nueva final para definir el campeón 2025 de la Liga Mendocina de Fútbol.

El Boli ganó este domingo el Clausura y los maipucinos habían ganado el Torneo Apertura.

argentini fadep final 6
Argentino no daba una vuelta olímpica en San José hace 29 años.

La Síntesis

Atlético Argentino: Diego Atencio, Luciano Villarruel, Alexis Viscarra, Damian Lázzaro y Franco Geroli; Jonathan Zanettini; Leonardo Espíndola y Ricardo Heresnperger; Emiliano Cuvertino, Luciano Villalobos y Juan Ignacio Vera. DT: Matías Ligutti

FADEP: Ezequiel Alvea; Nicolás Alí, Bruno Costella, Thiago Satti y Federico Pérez; Julio Lúquez, Lucas Ramírez y Pablo Dellarole; Paul Martín, Brandon Sánchez y Julián Pérez. DT: Leonardo D’Urso.

Cancha: Atlético Argentino

Goles: PT: 48’ Costella de FADEP, en contra (AA)

Cambios: ST: 10’ Brandon Cuello y Emiliano Gómez por Luques y Pérez (F), Hugo Paniagua por Pérez (F), Gabriel Moyano e Isaías Guzmán por Villalobos y Vera (AA). 41’ Emmanuel Lucero por Cuvertino (AA)

Expulsados: ST: 19’ P. Martín (F) por doble amonestación. 37’ Moyano (AA) y Ramírez (F), 47” Costella (F)

Árbitro: Jorge Etem

