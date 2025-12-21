Inicio Ovación Hockey sobre césped Selección de Mendoza
La Selección de Mendoza cerró el año del hockey sobre césped en Chile

La temporada puso punto final con una mini gira por Chile para cuatro equipos de la Selección de Mendoza. Ahora, descanso y que se venga el 2026

Por UNO

El año para el deporte de Mendoza va perfilando su desenlace. Tras una temporada cargada de torneos y acción, el hockey sobre césped terminó una extenuante temporada con la presencia de la Selección de Mendoza disputando una serie de partidos amistosos internacionales en Chile.

En total, fueron cuatro los representativos de la Selección de Mendoza los que tuvieron acción: mayores masculino y femenino más sub 19 y sub 16 de damas ante sus pares de Chile y Uruguay.

La Selección de Mendoza de damas jugó ante Chile y Uruguay.

El mayor de damas disputó un triangular contra Chile y Uruguay con parte del recambio que se viene para el próximo año y algunas bajas de jugadoras importantes. Este año, la Selección de Mendoza fue subcampeón argentino en Tucumán (perdió con Buenos Aires) y buscará armar un nuevo plantel para 2026.

El mayor masculino, también con un equipo alternativo, jugó una serie de tres amistosos con Chile con saldo a favor. Este año, los varones fueron terceros en el Argentino tras título en 2024 y siguen dando pelea a nivel nacional. Para La Roja, los encuentros sirvieron de preparación teniendo en cuenta que se avecina el Mundial de hockey sobre césped en febrero.

Los dueños del hockey sobre césped de Mendoza

A nivel de clubes, el hockey sobre césped provincia cerró su año con dos dominadores claros: en damas, Los Tordos ganó los dos campeonatos (Apertura y Clausura), idéntico rendimiento que Club Alemán en caballeros. Los teutones fueron pentacampeones y continúan marcando el pulso.

