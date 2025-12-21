La Selección de Mendoza cerró el año del hockey sobre césped en Chile

En total, fueron cuatro los representativos de la Selección de Mendoza los que tuvieron acción: mayores masculino y femenino más sub 19 y sub 16 de damas ante sus pares de Chile y Uruguay.

hockey (14) La Selección de Mendoza de damas jugó ante Chile y Uruguay.

El mayor de damas disputó un triangular contra Chile y Uruguay con parte del recambio que se viene para el próximo año y algunas bajas de jugadoras importantes. Este año, la Selección de Mendoza fue subcampeón argentino en Tucumán (perdió con Buenos Aires) y buscará armar un nuevo plantel para 2026.