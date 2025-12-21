La Selección de Mendoza cerró el año del hockey sobre césped en Chile

El mayor masculino, también con un equipo alternativo, jugó una serie de tres amistosos con Chile con saldo a favor. Este año, los varones fueron terceros en el Argentino tras título en 2024 y siguen dando pelea a nivel nacional. Para La Roja, los encuentros sirvieron de preparación teniendo en cuenta que se avecina el Mundial de hockey sobre césped en febrero.
Los dueños del hockey sobre césped de Mendoza
A nivel de clubes, el hockey sobre césped provincia cerró su año con dos dominadores claros: en damas, Los Tordos ganó los dos campeonatos (Apertura y Clausura), idéntico rendimiento que Club Alemán en caballeros. Los teutones fueron pentacampeones y continúan marcando el pulso.