Ascendió Acassuso y volverá a jugar en la Primera Nacional

Luego fue el turno de Darío Lema quien dirigió en 15 partidos y tuvo cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas. Es así que en total Acassuso logró 18 victorias, 17 empates y 12 derrotas. De esta manera en el 2026 volverá a jugar en la Primera Nacional.

El Quemero se puso rápidamente arriba en el marcador cuando David Escalante convirtió a los nueve minutos del primer tiempo; fue así que Armenio tuvo que adelantar sus filas porque el resultado global acusaba un 2 a 0 en su contra.

Embed INCIDENTES ENTRE LOS JUGADORES DE ACASUSSO Y ARMENIO TRAS EL FINAL DEL PARTIDO EN MASCHWITZ. pic.twitter.com/h5CFgD0QGT — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2025

Y aunque en el minuto 25 del segundo tiempo Nahuel Troxler convirtió la paridad no fue suficiente para dar vuelta la historia. De esta manera se quedó en la puerta y Acassuso volverá a disputar la Primera Nacional.

Una vez finalizado el partido, los jugadores de ambos equipos fueron protagonistas de incidentes que, pero no pasó a mayores.