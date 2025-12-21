Inicio Ovación Fútbol Primera Nacional
Ascendió Acassuso y volverá a jugar en la Primera Nacional

Después de 79 años Acassuso volverá a jugar la Primera Nacional ya que se impuso en el resultado global por 2 a 1 frente a Deportivo Armenio

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Acassuso regresó a la Primera Nacional.

Acassuso cerró el 2025 de la mejor manera porque volvió a jugar en su estadio después de casi 18 años, logró el tan deseado ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino y en el 2026 jugará en la Primera Nacional junto a Atlético Rafaela quienes ascendieron recientemente. Además, diputará la Copa Argentina.

El Quemero empató 1 a 1 contra Deportivo Armenio en la revancha por el Reducido y volverá a la segunda categoría del fútbol argentino después de 79 años (había ganado 1 a 0 en el partido de ida).

Final Reducido
Ganó Acassuso y volverá a jugar la Primera Nacional.

Acassuso volverá a jugar en la Primera Nacional

En la primera parte del año Acassuso fue dirigido por Juan José Serrizuela quien estuvo al mando del plantel entre la primera fecha y la 32 obteniendo 13 partidos ganados, 11 empates y cayó en ocho oportunidades. Dejó su cargo luego de caer por 2 a 0 frente a San Martín de Burzaco.

Luego fue el turno de Darío Lema quien dirigió en 15 partidos y tuvo cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas. Es así que en total Acassuso logró 18 victorias, 17 empates y 12 derrotas. De esta manera en el 2026 volverá a jugar en la Primera Nacional.

El Quemero se puso rápidamente arriba en el marcador cuando David Escalante convirtió a los nueve minutos del primer tiempo; fue así que Armenio tuvo que adelantar sus filas porque el resultado global acusaba un 2 a 0 en su contra.

Y aunque en el minuto 25 del segundo tiempo Nahuel Troxler convirtió la paridad no fue suficiente para dar vuelta la historia. De esta manera se quedó en la puerta y Acassuso volverá a disputar la Primera Nacional.

Una vez finalizado el partido, los jugadores de ambos equipos fueron protagonistas de incidentes que, pero no pasó a mayores.

