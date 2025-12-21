Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie íntima de 7 capítulos, casi terapéutica y que invita a volver a empezar

Es encantadora, casi terapéutica y emociona al mundo. Está dentro del catálogo de series y películas románticas de Netflix

Antonella Prandina
Esta serie de Netflix es una de las más conmovedoras del año.

La plataforma de series y películas de Netflix tiene un catálogo amplio y variado, para cumplir con los gustos de todos y cada uno de los suscriptores. Si te gustan las propuestas reconfortantes, encantadoras, conmovedoras y casi terapéuticas, hay una entrega perfecta para vos.

Se trata de la serie Volver a florecer, que en solo 7 capítulos desarrolla una historia llena de drama, romance y escenas conmovedoras. Llegada a Netflix a principios de 2025, fue dirigida por Nina Swart y creada por Louis Pretorius y Albert Snyman.

Volver a florecer es una serie sudafricana que toca temas sensibles, como la muerte de un ser querido y las segundas oportunidades en el amor.

Netflix: de qué trata la serie Volver a florecer

La sinopsis oficial de la serie Volver a florecer versa: “Fleur lo pierde todo cuando un video de su peor momento se hace viral, lo que la obliga a volver a vivir con sus padres… y empezar de cero”.

La serie gira en torno a Fleur (Amalia Uys), una madre soltera que hace de todo para salvar su restaurante y pasa por un intenso momento de desgracia por la muerte de su esposo. Pero no puede detener la crisis y lo termina perdiendo todo.

Buscando una nueva oportunidad, Fleur intentará comenzar de nuevo, mudándose a su ciudad natal: la bella Wilderness, un pueblo costero ubicado en la provincia del Cabo Occidental, Sudáfrica.

Netflix: tráiler de la serie Volver a florecer

Embed - Volver a florecer (Temporada 1) | Tráiler en Español | Netflix

Reparto de Volver a florecer, serie de Netflix

  • Amalia Uys (Fleur)
  • Michelle Botes (Abigail)
  • Jane de Wet (Kelly)
  • Armand Aucamp (Werner)
  • Edwin van der Walt (André)
  • Rika Sennett (Mari)
  • Marvin-Lee Beukes (Michael)
  • Joshua Daniel Eady (Nick)
  • Dawid Minnaar (Johnathan)

Dónde ver la serie Volver a florecer, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.

