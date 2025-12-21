Netflix: la serie íntima de 7 capítulos, casi terapéutica y que invita a volver a empezar

La plataforma de series y películas de Netflix tiene un catálogo amplio y variado, para cumplir con los gustos de todos y cada uno de los suscriptores. Si te gustan las propuestas reconfortantes, encantadoras, conmovedoras y casi terapéuticas, hay una entrega perfecta para vos.
Se trata de la serie Volver a florecer, que en solo 7 capítulos desarrolla una historia llena de drama, romance y escenas conmovedoras. Llegada a Netflix a principios de 2025, fue dirigida por Nina Swart y creada por Louis Pretorius y Albert Snyman.
Volver a florecer es una serie sudafricana que toca temas sensibles, como la muerte de un ser querido y las segundas oportunidades en el amor.
Netflix: de qué trata la serie Volver a florecer
La sinopsis oficial de la serie Volver a florecer versa: “Fleur lo pierde todo cuando un video de su peor momento se hace viral, lo que la obliga a volver a vivir con sus padres… y empezar de cero”.
La serie gira en torno a Fleur (Amalia Uys), una madre soltera que hace de todo para salvar su restaurante y pasa por un intenso momento de desgracia por la muerte de su esposo. Pero no puede detener la crisis y lo termina perdiendo todo.
Buscando una nueva oportunidad, Fleur intentará comenzar de nuevo, mudándose a su ciudad natal: la bella Wilderness, un pueblo costero ubicado en la provincia del Cabo Occidental, Sudáfrica.
Netflix: tráiler de la serie Volver a florecer
Reparto de Volver a florecer, serie de Netflix
- Amalia Uys (Fleur)
- Michelle Botes (Abigail)
- Jane de Wet (Kelly)
- Armand Aucamp (Werner)
- Edwin van der Walt (André)
- Rika Sennett (Mari)
- Marvin-Lee Beukes (Michael)
- Joshua Daniel Eady (Nick)
- Dawid Minnaar (Johnathan)
Dónde ver la serie Volver a florecer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.
- España: la serie Volver a florecer se puede ver en Netflix.