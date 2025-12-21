Netflix: la serie íntima de 7 capítulos, casi terapéutica y que invita a volver a empezar

netflix-serie-volver-a-florecer

Netflix: de qué trata la serie Volver a florecer

La sinopsis oficial de la serie Volver a florecer versa: “Fleur lo pierde todo cuando un video de su peor momento se hace viral, lo que la obliga a volver a vivir con sus padres… y empezar de cero”.

La serie gira en torno a Fleur (Amalia Uys), una madre soltera que hace de todo para salvar su restaurante y pasa por un intenso momento de desgracia por la muerte de su esposo. Pero no puede detener la crisis y lo termina perdiendo todo.

Buscando una nueva oportunidad, Fleur intentará comenzar de nuevo, mudándose a su ciudad natal: la bella Wilderness, un pueblo costero ubicado en la provincia del Cabo Occidental, Sudáfrica.

Netflix: tráiler de la serie Volver a florecer

Reparto de Volver a florecer, serie de Netflix

Amalia Uys (Fleur)

Michelle Botes (Abigail)

Jane de Wet (Kelly)

Armand Aucamp (Werner)

Edwin van der Walt (André)

Rika Sennett (Mari)

Marvin-Lee Beukes (Michael)

Joshua Daniel Eady (Nick)

Dawid Minnaar (Johnathan)

