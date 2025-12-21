Todo el color de la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina entre Atlético Argentino y FADEP

Una verdadera fiesta se vivió este domingo en San José con la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol entre el local Atlético Argentino y FADEP.
En calle Mitre, antes de iniciarse el encuentro desfilaron las divisiones inferiores locales y las chicas de fútbol femenino que se consagraron campeonas en sus respectivas categorías.
Por el lado de FADEP no podía faltar el presidente Sebastián Torrico quien llegó junto a dirigentes y allegados para seguir el encuentro desde la tribuna.
El encuentro decisivo del Clausura tuvo una buena convocatoria y los hinchas del Boli no solo coparon la popular sino le dieron un recibimiento espectacular a su equipo con bombas de humo, fuegos artificiales y muchas banderas albicelestes.