Todo el color de la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina entre Atlético Argentino y FADEP

Una verdadera fiesta se vivió este domingo en San José con la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol entre el local, Atlético Argentino, y FADEP.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Boli y su gente en la final.

Foto: Axel Lloret/UNO

Una verdadera fiesta se vivió este domingo en San José con la final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol entre el local Atlético Argentino y FADEP.

argentino fadep 3
Linda previa para la final del Clausura entre Atlético Argentino y FADEP.

En calle Mitre, antes de iniciarse el encuentro desfilaron las divisiones inferiores locales y las chicas de fútbol femenino que se consagraron campeonas en sus respectivas categorías.

Por el lado de FADEP no podía faltar el presidente Sebastián Torrico quien llegó junto a dirigentes y allegados para seguir el encuentro desde la tribuna.

torrico 2

El encuentro decisivo del Clausura tuvo una buena convocatoria y los hinchas del Boli no solo coparon la popular sino le dieron un recibimiento espectacular a su equipo con bombas de humo, fuegos artificiales y muchas banderas albicelestes.

Embed - La hinchada de Argentino en la final del Clausura 2025 ante FADEP

Postales de la final entre Atlético Argentino y FADEP

