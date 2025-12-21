Morena Beltrán reveló detalles del difícil momento de Blondel en Boca

En diálogo con Somos Unbox explicó: "Estos últimos meses fueron más difíciles. Es complicado ver a alguien entregarse tanto y notar que del otro lado no se valora".

"Toti Pasman dijo que él no jugaba por el vínculo que tiene conmigo, pero es inchequeable, incomprobable. Lo cierto es que Lucas está en el club desde mediados de 2023 y este es su quinto entrenador", continuó explicando la periodista.

Fue así que manifestó que "son situaciones del fútbol que a un director técnico no le gustes" y recordó: "Con los cuatro entrenadores anteriores podrá haber sido suplente o titular, pero siempre jugó".

Lucas Blondel Reserva Boca Lucas Blondel comenzó a sumar minutos en la Reserva de Boca.

El futuro de Lucas Blondel

Lucas Blondel llegó al Xeneize luego que el equipo presidido por Juan Román Riquelme pagara a Tigre 1.850.000 dólares por su cláusula de rescisión, en julio de 2023.

En total disputó 23 partidos con la Azul y Oro, marcando cuatro goles y repartiendo una asistencia. Pero con la llegada de Miguel Ángel Russo y de Claudio Úbeda dejó de ser considerado y tuvo que comenzar a entrenar para la Reserva.

Su futuro está lejos de Boca por lo que comenzará a buscar alternativas y es Argentinos Juniors el club que ya está negociando con el Consejo del Fútbol.