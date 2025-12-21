Taty Castellanos y una oferta millonaria que puede cambiar su carrera a 6 meses del Mundial

Por un lado en Italia afirman que Lazio no quiere vender al goleador formado en Murialdo, pero por el otro Flamengo estaría dispuesto a hacer una oferta importante aún para el mercado europeo.

Recuperado de una lesión, el Taty busca su mejor forma en una temporada europea en la que hasta ahora jugó 11 partidos oficiales y marcó 2 goles.

Según Trasnfermakt, Castellanos vale 25 millones de euros, cifra que puede servir de referencia para iniciar la negociación.

Los otros delanteros que suenan en Flamengo

Valentín Castellanos es uno de los delanteros que suenan en Flamengo ya que también están en carpeta el uruguayo Darwin Núñez y el brasileño Marcos Leonardo, ambos con presente en el fútbol de Arabia Saudita.

Habrá que esperar la evolución de las negociaciones, pero seguramente en el mercado de pases de enero termine con un delantero nuevo en el Mengao.