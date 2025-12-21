Inicio Ovación Fútbol Valentín Castellanos
Mercado de pases

Taty Castellanos y una oferta millonaria que puede cambiar su carrera a 6 meses del Mundial

Valentín Castellanos tiene contrato con la Lazio de Italia, pero una oferta millonaria podría hacerlo cambiar de rumbo y ser refuerzo del Flamengo.

Por UNO
Castellanos podría cambiar de rumbo en su carrera.

Castellanos podría cambiar de rumbo en su carrera.

Valentín Castellanos tiene un lugar ganado en la Lazio de Italia, pero una oferta millonaria podría hacerlo cambiar de rumbo y ser refuerzo del Flamengo de Brasil cuando faltan solo 6 meses para el Mundial 2026, donde el mendocino aspira a estar con la Selección argentina.

El Taty está cerca de cumplir 100 partidos en su club ya que sus registros indican 22 goles y 16 asistencias en 97 encuentros, pero el campeón de la Copa Libertadores se contactó con su representante para saber si hay posibilidades de sentarse a negociar.

lazio caztellanos 1
Taty Castellanos fue titular el sábado en Lazio ante Cremonese.

Taty Castellanos fue titular el sábado en Lazio ante Cremonese.

Por lo pronto, y aunque Castellanos tiene contrato firmado hasta 2028, ambas partes quedaron en reunirse esta semana y allí pondrán sobre la mesa los números en los que podría hacerse el pase.

Por un lado en Italia afirman que Lazio no quiere vender al goleador formado en Murialdo, pero por el otro Flamengo estaría dispuesto a hacer una oferta importante aún para el mercado europeo.

Recuperado de una lesión, el Taty busca su mejor forma en una temporada europea en la que hasta ahora jugó 11 partidos oficiales y marcó 2 goles.

Según Trasnfermakt, Castellanos vale 25 millones de euros, cifra que puede servir de referencia para iniciar la negociación.

Los otros delanteros que suenan en Flamengo

Valentín Castellanos es uno de los delanteros que suenan en Flamengo ya que también están en carpeta el uruguayo Darwin Núñez y el brasileño Marcos Leonardo, ambos con presente en el fútbol de Arabia Saudita.

Habrá que esperar la evolución de las negociaciones, pero seguramente en el mercado de pases de enero termine con un delantero nuevo en el Mengao.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas