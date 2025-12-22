Cómo usar el césped recién cortado para mejorar a las plantas de tu jardín: truco casero efectivo

A la hora de cortar el césped, muchas personas tienen la costumbre de descartar el material sobrante. Lo que muchos no saben, es que este puede ser de gran ayuda para proteger las plantas de tu jardín.

cesped recien cortado El césped recién cortado puede darle grandes beneficios a tus plantas.

Cómo usar el césped recién cortado para proteger a las plantas del jardín

Esparcir los recortes de césped alrededor de las plantas sirve como capa protectora que retiene la humedad y ayuda a regular la temperatura del suelo. Sin embargo, hay otras técnicas, como las que se explican a continuación: