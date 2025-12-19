Independiente Rivadavia fue distinguido en la Legislatura por su histórico logro en la Copa Argentina

Lombardi insistió en resaltar que logros como el de la Lepra "son ejemplos que queremos mostrar a la sociedad mendocina", a la vez que felicitó al club por su desarrollo institucional, por ejecutar un presupuesto razonable y también por los programas de Tribuna Segura.

Daniel Vila destacó la humildad, el sacrificio y la perseverancia

Acompañado por Beto Rez Masud y otros integrantes de la Comisión Directiva de la Lepra, Daniel Vila agradeció la iniciativa de Edgardo Civit Evans y manifestó: "Independiente trabajó durante mucho tiempo con humildad, sacrificio y perseverancia. Pero sobre todo destaco la primera de las condiciones, que fue la humildad. Acá todos los días había algo para hacer".

Y continuó: "Así fue como pudimos, en el 2023, coronarnos campeones y ascender a la Liga Profesional; en el 2024 pudimos acomodarnos a una categoría tan difícil, para que este año pudiéramos traer por primera vez un título nacional a Cuyo, ni siquiera a Mendoza. Por eso creo que este reconocimiento al hincha de Independiente, y a Mendoza en general, nos tiene que hacer sentir más que orgullosos".

Vila subrayó: "Para nosotros, y para el hincha de Independiente, esto es muy valioso y nos da fuerzas para seguir trabajando. Queda mucho por hacer, y el año que viene nos toca un compromiso más importante, que es participar de la Copa Libertadores, representando a Argentina y, por supuesto, a Mendoza. Vamos a tratar de hacerlo -pero repito- con mucha humildad, sacrificio y perseverancia".

"El fútbol tiene un efecto movilizador impresionante, hace contención social y deportiva, y también tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Porque cuando vienen equipos de otras ciudades o de otros países, como va a pasar con la Copa Libertadores, son turistas que llegan. No quiero dejar de mencionar el trabajo de nuestro cuerpo técnico, de Alfredo Berti y todos sus ayudantes, y de todos los miembros de la Comisión Directiva que han trabajado enormemente", resumió.

Civit Evans elogió el logro de la Lepra

Finalmente, el diputado Edgardo Civit Evans tomó la palabra y calificó la consagración de Independiente Rivadavia como un hecho histórico. "Ha habido logros previos, pero ninguno de este nivel, de esta relevancia", aseveró.

En efecto, el diploma entregado a los dirigentes azules destaca a la obtención de la Copa Argentina como "un logro sin precedentes en la historia del deporte provincial".

El legislador puntualizó los méritos de la Comisión Directiva, el cuerpo técnico, el grupo de jugadores, "todo el personal del club que hace su aporte" y sobre todo de la hinchada de La Lepra.

"Un club al que conozco bien. Ojalá en política tuviéramos este mismo espíritu. Sería todo mejor", cerró el legislador Civit Evans.