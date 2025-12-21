Cada vez más alto: Agustín Loser figura y campeón del Mundial de Clubes de vóley con Perugia

El alvearense marcó 9 puntos en el triunfo en sets corridos del Sir Sicoma Monini Perugia (parciales de 25-20, 25-21 y 29-27) que venció al Osaka Blueton y obtuvo su tercera corona en la máxima competencia del vóley mundial a nivel de clubes, ya que antes la había ganado en 2022 y 2023.

loser 4 Perugia, con Agustín Loser y Sebastián Solé, es el campeón del Mundial de Clubes de vóley.

Loser y su ex compañero de la selección argentina, Sebastián Solé, no solo obtuvieron el título sino que fueron elegidos en el equipo ideal del certamen que se jugó en Belem, Brasil.