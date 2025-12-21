Cada vez más alto: Agustín Loser figura y campeón del Mundial de Clubes de vóley con Perugia

Agustín Loser fue una de las figuras del Perugia de Italia que se coronó campeón del Mundial de Clubes de vóley al vencer en la final al Osaka de Japón.
Agustín Loser fue una de las figuras del Perugia de Italia que se coronó campeón del Mundial de Clubes de vóley al vencer en la final al Osaka de Japón.
Agustín Loser fue una de las figuras del Perugia de Italia que se coronó campeón del Mundial de Clubes de vóley al vencer en la final al Osaka de Japón.
El alvearense marcó 9 puntos en el triunfo en sets corridos del Sir Sicoma Monini Perugia (parciales de 25-20, 25-21 y 29-27) que venció al Osaka Blueton y obtuvo su tercera corona en la máxima competencia del vóley mundial a nivel de clubes, ya que antes la había ganado en 2022 y 2023.
Loser y su ex compañero de la selección argentina, Sebastián Solé, no solo obtuvieron el título sino que fueron elegidos en el equipo ideal del certamen que se jugó en Belem, Brasil.
El conjunto italiano se coronó invicto en el Mundial de Clubes en el que Aluron Warta de Polonia terminó tercero al superar por 3 a 0 al Volei Renata brasileño.
El mendocino Loser, quien este lunes puede recibir el Olimpia de plata en vóley, había sido ese año campeón de la Champions League de Europa con el Perugia.
Antes había ganado dos veces la Liga Nacional con Bolívar y Ciudad de Buenos Aires, además de haber obtenido el Mundial U23 con la selección argentina.
*MVP del torneo.