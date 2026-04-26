Alfredo Berti le volvió a ganar el duelo de técnicos a Darío Franco y sumó otro hito en Independiente Rivadavia

Como en aquel 2 a 0 en el Kempes, Alfredo Jesús Berti sumó este domingo 26 de abril de 2026 otro hito en su trayectoria como entrenador de Independiente Rivadavia.

"Fue una muestra de carácter del equipo. Nos convirtieron rápido, en un clásico con muchas pulsaciones y mucho deseo de ganar, pero creo que el equipo nunca ha perdido la compostura y a medida que fueron pasando los minutos empezamos a tener el control del juego. Tuvimos muchas oportunidades antes de que llegue el primer gol y después creo que el equipo justificó el triunfo", analizó el entrenador.

Embed - Alfredo Berti después del clásico entre la Lepra y el Lobo 1

A la hora de explicar este gran momento de Independiente, indicó: "Como lo digo siempre, semana a semana, con los entrenamientos, creo que hay una muy buena competencia. Todos quieren estar presentes, todos quieren estar disponibles. Y, bueno, en los entrenamientos, la verdad que se potencian día a día. Y después, bueno, es un grupo que tiene mucho carácter, mucho deseo de seguir mejorando. Hay juventud, hay experiencia, y hay futbolistas en su totalidad que quieren seguir por esta línea".

"Como decía el otro día, el equipo no tiene techo, hay que seguir por esta línea. Creo que lo ganamos con contundencia. Y, bueno, ahora hay que pensar en el jueves", dijo en referencia al partido de Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira.

Embed - Darío Franco tras la derrota de Gimnasia en el clásico ante la Lepra

Los grandes hitos de Alfredo Berti en la Lepra

2017: Salvó al equipo del descenso al Federal A.

2023: Coronó su segundo ciclo con el ascenso.

2024: Asumió su tercer ciclo a mitad de año para mantener al equipo en Primera.

2025: Ganó la Copa Argentina, dejando en camino a River Plate, y clasifica a la Copa Libertadores.

2026: Sumó dos triunfos en sus primeros dos partidos en la Libertadores, uno ante Fluminense, en el Maracaná.

2026: Finalizó primero en su zona en el Torneo Apertura tras golear 5 a 1 en el clásico a Gimnasia y Esgrima.

Embed - Más de Alfredo Berti tras el clásico con Gimnasia

Darío Franco le pidió perdón a los hinchas de Gimnasia

Darío Franco perdió en el clásico su invicto como DT de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura después de lo que fue el triunfazo (3-2) ante Vélez, el empate ante Platense de visitante (1-1) y la victoria (1-0) frente a Lanús.

franco 1 Darío Franco se hizo cargo del golpe sufrido en el clásico. Foto: Martín Pravata/UNO

En la Copa Argentina el Lobo perdió por penales ante Gimnasia y Tiro tras igualar 0 a 0.

A la hora de analizar el encuentro de este domingo ante la Lepra, el cordobés asumió: "Yo lo analizaría hasta la expulsión, yo creo que hasta ahí competimos y estuvimos en partido. Empezamos prácticamente ganando desde el vestuario y después la expulsión nos condicionó mucho, ante un rival con gran jerarquía lo terminamos pagando muy caro".

Embed - Darío Franco tras la derrota de Gimnasia en el clásico ante la Lepra

"De todas maneras creo que en muchos lapsos del partido no fuimos intensos, los duelos los perdimos prácticamente todos y bueno, creo que es muy justo el resultado", agregó.

"Lamentablemente el resultado en un clásico dice mucho, pero tenemos que reponernos rápidamente porque nos queda un partido muy importante de local y necesitamos recomponer la imagen. Si bien esto es muy doloroso, hay que seguir", expresó el ex mediocampista.

¿Se equivocó Darío Franco en el planteo del clásico con la Lepra?