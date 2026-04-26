Por la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, Atlético San Martín recibió a Costa Brava de La Pampa con el afán de dejar los tres puntos en casa y escalar posiciones en la tabla general. Sin embargo, los dirigidos por Christian Corrales no generaron juego ni patearon al arco: fue 0 a 0.
Federal A: San Martín no pudo con Costa Brava, empató 0 a 0 y dejó una pálida imagen
El Chacarero volvió a dejar una mala imagen ante su gente y no pasó del empate frente a Costa Brava
Un León dormido: San Martín volvió a jugar mal y apenas igualó 0 a 0 con Costa Brava
En un primer tiempo para el insomnio, el Chacarero no pudo imponer condiciones ante su adversario. Al León le costó dominar de principio a fin y no inquietó al arquero Luciano Silva.
Por su parte, Costa Brava advirtió las carencias del elenco dirigido por Christian Corrales y una vez que hizo pie en el campo de juego, se animó a jugar por las espaldas de los centrales, lanzando pelotazos cruzados. Sin embargo, tampoco inquietó al Cali Rodríguez.
En la segunda mitad, Corrales movió el banco para despertar a sus dirigidos, aunque no consiguió un efecto inmediato. El ingreso de González por Rafael Ferro no cambió la ecuación y el León seguía sin dominar ni mucho menos inquietar al 1 rival.
Incluso, Costa Brava pudo abrir el marcador a los 13 minutos con un tiro libre infernal de Mariano Rivadeneira que tenía destino de ángulo, pero Rodríguez voló para mandar la pelota al córner.
Corrían los minutos y el León seguía sin encontrar sociedades ni mucho menos pisar el área, mientras que los pampeanos de a poco se conformaron con la paridad. El murmullo y los silbidos de la parcialidad local también hicieron lo suyo, llenando de incertidumbre a los jugadores del Albirrojo.
Más allá de los posteriores ingresos de jugadores de buen pie como Herensperger o Tejada, el Chacarero culminó la segunda mitad sin patear al arco, generando malestar en la hinchada por el mal presente futbolístico.
Con este resultado, San Martín sigue en la parte baja de la tabla de posiciones con 5 puntos. En la séptima fecha, el León visitará a Deportivo Rincón (Neuquén).
Síntesis del partido
Atlético Club San Martín: Leandro Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo, Rafael Ferro, Juan Mazzolo; Leandro Barrera, Agustín Ferro. DT: Christian Corrales.
Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Paulo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Tiago Gómez, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra; Francisco Gutiérrez, Ezequiel Riera. DT: Rodrigo Villalonga
Cambios: ST: 0’ Diego González x R. Ferro (SM); 20’ Agustín López y Leonel Segovia x Rivadeneira y Gómez (CB); Matías Contreras, Facundo Britos y Ricardo Herensperger x Bernabé, Barrera y Décimo (SM); 28’ Enzo Tejada x Mazzolo (SM); 32’ Joaquín Arce x Ibarra (CB); 37’ Brian Noriega x Riera (CB).
Estadio: Libertador General San Martín
Árbitro: José Manuel Díaz