Federal A: San Martín no pudo con Costa Brava, empató 0 a 0 y dejó una pálida imagen

san martin 01 El Chacarero no pasó del empate frente a Costa Brava.

En la segunda mitad, Corrales movió el banco para despertar a sus dirigidos, aunque no consiguió un efecto inmediato. El ingreso de González por Rafael Ferro no cambió la ecuación y el León seguía sin dominar ni mucho menos inquietar al 1 rival.

Incluso, Costa Brava pudo abrir el marcador a los 13 minutos con un tiro libre infernal de Mariano Rivadeneira que tenía destino de ángulo, pero Rodríguez voló para mandar la pelota al córner.

Corrían los minutos y el León seguía sin encontrar sociedades ni mucho menos pisar el área, mientras que los pampeanos de a poco se conformaron con la paridad. El murmullo y los silbidos de la parcialidad local también hicieron lo suyo, llenando de incertidumbre a los jugadores del Albirrojo.

Más allá de los posteriores ingresos de jugadores de buen pie como Herensperger o Tejada, el Chacarero culminó la segunda mitad sin patear al arco, generando malestar en la hinchada por el mal presente futbolístico.

san martin 02 El León se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones.

Con este resultado, San Martín sigue en la parte baja de la tabla de posiciones con 5 puntos. En la séptima fecha, el León visitará a Deportivo Rincón (Neuquén).

Síntesis del partido

Atlético Club San Martín: Leandro Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo, Rafael Ferro, Juan Mazzolo; Leandro Barrera, Agustín Ferro. DT: Christian Corrales.

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Paulo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Tiago Gómez, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra; Francisco Gutiérrez, Ezequiel Riera. DT: Rodrigo Villalonga

Cambios: ST: 0’ Diego González x R. Ferro (SM); 20’ Agustín López y Leonel Segovia x Rivadeneira y Gómez (CB); Matías Contreras, Facundo Britos y Ricardo Herensperger x Bernabé, Barrera y Décimo (SM); 28’ Enzo Tejada x Mazzolo (SM); 32’ Joaquín Arce x Ibarra (CB); 37’ Brian Noriega x Riera (CB).

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: José Manuel Díaz