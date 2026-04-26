Cómo quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en el Apertura, después del clásico

El Lobo, por su parte, está 12do en la Zona A con solo 16 unidades y con un partido por jugar ya no tiene chances de matemáticas de jugar los playoffs aunque sigue fuera de los puestos de descenso.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

La Lepra tiene que jugar el jueves 30 a las 19 ante Deportivo La Guaira, en el Malvinas, por la Copa Libertadores y luego, en fecha y horario a confirmar, visitará en Mar del Plata a Aldosivi, seguramente con suplentes, en el partido postergado de la fecha 9 del Apertura.

independiente-rivadavia-gimnasia3 La Lepra tendrá doble competencia esta semana. Foto. Martín Pravata/UNO

Allí completará su participación en la fase de grupos del certamen de la Liga Profesional e iniciará los playoffs, en condición de local y ante el 8vo. del Grupo A que por ahora es Unión de Santa Fe.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

El Lobo jugará el fin de semana, en fecha y hora a confirmar, ante Defensa y Justicia en el partido postergado por la 9na fecha del Apertura.

gimnasia 1 Al Lobo le queda un partido en el semestre. Foto: Martín Pravata/UNO

Será la despedida del conjunto blanquinegro del primer semestre de la temporada y el inicio de un largo receso hasta que después del Mundial 2026 se inicie el Torneo Clausura.