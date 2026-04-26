Independiente Rivadavia goleó este domingo 5-1 como local a Gimnasia y Esgrima, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura, y se aseguró la primera posición en la Zona B.
Cómo quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en el Apertura, después del clásico
Independiente Rivadavia goleó como local a Gimnasia y Esgrima, por la 16ta fecha del Torneo Apertura, y se aseguró la primera posición en la Zona B.
Con el triunfo, la Lepra llegó a los 33 puntos y se aseguró la primera posición de la Zona B, ya piensa en los playoffs en los que sería local hasta la final y hasta se ilusiona con el título de campeón de Liga que se le entrega a fin de año al mejor de la tabla anual.
El Lobo, por su parte, está 12do en la Zona A con solo 16 unidades y con un partido por jugar ya no tiene chances de matemáticas de jugar los playoffs aunque sigue fuera de los puestos de descenso.
Lo que viene para Independiente Rivadavia
La Lepra tiene que jugar el jueves 30 a las 19 ante Deportivo La Guaira, en el Malvinas, por la Copa Libertadores y luego, en fecha y horario a confirmar, visitará en Mar del Plata a Aldosivi, seguramente con suplentes, en el partido postergado de la fecha 9 del Apertura.
Allí completará su participación en la fase de grupos del certamen de la Liga Profesional e iniciará los playoffs, en condición de local y ante el 8vo. del Grupo A que por ahora es Unión de Santa Fe.
Lo que viene para Gimnasia y Esgrima
El Lobo jugará el fin de semana, en fecha y hora a confirmar, ante Defensa y Justicia en el partido postergado por la 9na fecha del Apertura.
Será la despedida del conjunto blanquinegro del primer semestre de la temporada y el inicio de un largo receso hasta que después del Mundial 2026 se inicie el Torneo Clausura.
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