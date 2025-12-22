Matías Ligutti y el título del Atlético Argentino en la Liga Mendocina: "Ganamos con actitud"

Matías Ligutti, entrenador del Atlético Argentino, celebró muy emocionado en el estadio Mauricio Serra la victoria ante FADEP y la consagración en el Torneo Clausura de Liga Mendocina.
Matías Ligutti, entrenador del Atlético Argentino, celebró muy emocionado en el estadio Mauricio Serra la victoria ante FADEP y la consagración en el Torneo Clausura de Liga Mendocina.
En medio de los festejos, el DT habló con Ovación sobre la importancia del logro alcanzado por la Academia.
"Es una locura todo lo que estamos viviendo. Esto es todo de los jugadores que entendieron la idea y saben en el club en el que juegan el ADN que indica que hay que tirarse de cabeza cuando no se puede jugar bien y hay que ir siempre para adelante. Esta final la ganamos con mucha actitud y somos justos campeones", dijo emocionado.
"La verdad es que estoy muy emocionado y quiero recordar a mis padres que no los tengo conmigo. Un abrazo al cielo y este título se los dedico a ellos", afirmó el DT del Atlético Argentino.
Matías Ligutti, de solo 31 años, es un entrenador muy pasional, vive los partidos como un hincha y este es el segundo título que logra con Atlético Argentino, además de haber ganado antes con Talleres: "La verdad es que no me lo imaginaba. Creo que todavía no caigo, pero los jugadores son los verdaderos protagonistas. Ellos son los que entran a la cancha y resuelven los partidos".