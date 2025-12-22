Matías Ligutti y el título del Atlético Argentino en la Liga Mendocina: "Ganamos con actitud"

En medio de los festejos, el DT habló con Ovación sobre la importancia del logro alcanzado por la Academia.

IMG-20251221-WA0130 Ligutti ganó otro título con el Atlético Argentina. Foto: Axel Lloret/UNO

"Es una locura todo lo que estamos viviendo. Esto es todo de los jugadores que entendieron la idea y saben en el club en el que juegan el ADN que indica que hay que tirarse de cabeza cuando no se puede jugar bien y hay que ir siempre para adelante. Esta final la ganamos con mucha actitud y somos justos campeones", dijo emocionado.