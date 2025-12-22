El árbol de origen indio que tiene el poder de conceder cualquier deseo bajo su sombra, según la leyenda

En la leyenda, quienes se sentaban bajo su sombra y formulaban un deseo sincero veían cómo este se manifestaba en sus vidas. Cuenta el relato que un viajero cansado llegó a la aldea y, sin saber del poder del árbol, se sentó a descansar bajo sus ramas. Pensó: “Ojalá tuviera comida”, y al instante apareció un banquete. Sin embargo, pensó que esa comida estaba envenenada y acto seguido, empezó a sentirse enfermo.

Pero cuando el miedo se apoderó de su mente, un espíritu maligno comenzó a perseguirlo. Por eso, la leyenda revela así una enseñanza muy sabia: el árbol no distinguía entre deseos y pensamientos inconscientes.

pedir deseos Se dice que Kalpavriksha escucha cada pensamiento como si fuera un deseo.

Pues más allá del mito, el árbol de los deseos representa una profunda lección espiritual: la mente crea la realidad que experimentamos. El Kalpavriksha no concede deseos por magia, sino que refleja el poder del pensamiento, la intención y la conciencia. Por eso, en la filosofía oriental, esta leyenda advierte sobre la importancia de cultivar pensamientos claros, positivos y responsables.