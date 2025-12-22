El ananá tiene múltiples beneficios y es un aliado para bajar de peso

Más allá de ser una fruta popular y refrescante, el ananá ofrece múltiples beneficios para la salud gracias a su alto contenido de vitaminas, antioxidantes y bromelina, la ya mencionada enzima con propiedades antiinflamatorias y digestivas.

Un bocado dulce y refrescante de ananá aporta el plus de hidratación que necesitamos en el verano. Pertenece al género Ananas comosus, una especie de la familia de las bromeliáceas que es nativa de América del Sur.

Su perfil nutricional la convierte en una aliada para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y cuidar la piel.

Su combinación de sabores dulces y ácidos hace que el ananá sea una fruta exótica y atractiva, además de que es un alimento versátil a nivel culinario.

anana2 El ananá ofrece múltiples beneficios para la salud gracias a su alto contenido de vitaminas, antioxidantes y bromelina, la ya mencionada enzima con propiedades antiinflamatorias y digestivas.

Es originaria de Sudamérica, concretamente de Brasil, pertenece a la familia de las «bromeliáceas» y es el fruto de la plata conocida como ananá.

Es habitual que el ananá forme parte de las comidas y cenas navideñas, pues permite dar un toque original y de contraste a los platos, además de que suelen valorarse especialmente en estas fechas sus propiedades digestivas y diuréticas.

Su contenido en azúcar y en principios activos se duplica en las últimas semanas de maduración, los frutos recolectados prematuramente resultan ácidos y pobres en nutrientes.

El ananá forma parte de una alimentación saludable y se hace ejercicio con regularidad, puede ayudar a bajar de peso, pero en lo que insisten los expertos en la necesidad de desvincular esta fruta con las "dietas milagro".

Fuente: abc.es