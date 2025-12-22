El ananá tiene múltiples beneficios y es un aliado para bajar de peso

El ananá es una de las frutas más exquisitas, tiene múltiples beneficios, es baja en calorías por lo que es una aliada para bajar de peso.
Alimento de sabor dulce y versatilidad en la cocina, el ananá es una fruta baja en calorías y rica en antioxidantes y enzimas que le otorgan capacidad para reducir la inflamación corporal y proteger contra ciertas afecciones.
Una taza de trozos de ananá (165 gramos) aporta una variedad de nutrientes como vitamina C, B6, potasio, cobre, magnesio y hierro que contribuyen al bienestar general y que lo convierten en una excelente elección para una llevar una dieta saludable y equilibrada.
Más allá de ser una fruta popular y refrescante, el ananá ofrece múltiples beneficios para la salud gracias a su alto contenido de vitaminas, antioxidantes y bromelina, la ya mencionada enzima con propiedades antiinflamatorias y digestivas.
Un bocado dulce y refrescante de ananá aporta el plus de hidratación que necesitamos en el verano. Pertenece al género Ananas comosus, una especie de la familia de las bromeliáceas que es nativa de América del Sur.
Su perfil nutricional la convierte en una aliada para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y cuidar la piel.
Su combinación de sabores dulces y ácidos hace que el ananá sea una fruta exótica y atractiva, además de que es un alimento versátil a nivel culinario.
Es originaria de Sudamérica, concretamente de Brasil, pertenece a la familia de las «bromeliáceas» y es el fruto de la plata conocida como ananá.
Es habitual que el ananá forme parte de las comidas y cenas navideñas, pues permite dar un toque original y de contraste a los platos, además de que suelen valorarse especialmente en estas fechas sus propiedades digestivas y diuréticas.
Su contenido en azúcar y en principios activos se duplica en las últimas semanas de maduración, los frutos recolectados prematuramente resultan ácidos y pobres en nutrientes.
El ananá forma parte de una alimentación saludable y se hace ejercicio con regularidad, puede ayudar a bajar de peso, pero en lo que insisten los expertos en la necesidad de desvincular esta fruta con las "dietas milagro".
Fuente: abc.es