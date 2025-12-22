Natación: Gustavo Oriozabala fue reconocido como el Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia

Embed - Gustavo Oriozabala distinguido en Santa Fe como el Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia

Cómo llegó a ser el "Mejor en la Historia" de la natación de aguas abiertas

Gustavo Oriozabala fue varias veces campeón mendocino de natación en la década de los '90 representando al Club Mendoza de Regatas en 400, 800 y 1.500 metros. Luego fue f ue segundo en el ranking mundial de la especialidad de aguas abiertas en 1998. Posteriormente comenzó a forjar una leyenda con sus inolvidables cruces y raides en los lugares más inhóspitos.

Actualmente entrena en club del Lago a nadadores de aguas abiertas y acompañó a Lautaro Arjona, que logró el Cruce del Río de la Plata, siendo el más joven en lograrlo, y en el intento en Brasil del Cruce Leme ao Pontal.

natacion-santa fe-coronda-gustavo oriozabala-equipo viejos lobos de mar (1) Gustavo Oriozabala y su equipo Viejos Lobos de Mar, ganadores de la Maratón Acuática Santa Fe- Coronda en modalidad equipos.

Entre sus más conocidos logros esta el de cruzar a nado -ida y vuelta- el Estrecho de Gibraltar, que separa Europa de África, el 1997. En septiembre de 1993 concretó el mítico cruce del Canal de la Mancha, recorrido de 42 km, en 8 horas 59 minutos. Ese mismo año realizó e l cruce del Río de la Plata, sobre una extensión de 41 km, que separan la Argentina de Uruguay, en 10 horas 30 minutos.

Tal vez su máximo logro sea el del 12 de marzo de 1998, cuando hizo el triple cruce del Canal de Beagle, que ya había unido un año antes sólo en ida y vuelta. La Maratón o Travesía Internacional de 32 km, de aguas abiertas en el Lago San Juan del Quebec canadiense, parte del Gran Prix FINA, lo registran como uno de los ganadores de la competencia.

Gustavo Oriozabala unió las Islas Malvinas en febrero de 2006 cruzando el estrecho de San Carlos. El intento sirvió para rendir homenaje a los combatientes argentinos caídos en el conflicto contra Gran Bretaña de 1982, convirtiéndolo en el único nadador en el mundo en cumplir esta hazaña.

natación-santa fe-coronda-gustavo oriozabala Gustavo Oriozabala durante el briefing previo a la carrera Santa Fe- Coronda, donde fue homenajeado.

La palabra del la leyenda de la natación en Radio Nihuil

Tras haber logrado el triunfo del 6 de diciembre pasado en Santa Fe, donde además fue honrado con el título al Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia, Gustavo fue entrevistado en el programa Ovación 90, donde contó los pormenores de su inolvidable fin de semana e hizo un repaso de su carrera y lo que vendrá.

"Gracias a Dios fue uno de esos fines de semanas soñados. Yo fui a correr la Santa Fe en Coronda en posta, donde gracias a Dios nos fue muy bien, y ganamos la posta. Cuando nos estaban entregando el premio al primer puesto, me dijeron "quedate un poco, que hay algo para vos", Y bueno, y me encontré con un premio muy lindo, bonito", detalló el nadador.

"Me entregaron una placa, y era el premio al Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la historia; el mejor nadador argentino de aguas abiertas de la historia. Así que, fue una sorpresa increíble", destacó Gustavo, que agregó: "Lo habían sometido a debate dentro de un jurado que había, y bueno, la verdad que me tomó por como ser sorpresa el premio".

Un emotivo reconocimiento en vida para Gustavo Oriozabala

Sobre el hermoso trofeo, el nadador reconoció que "uno siempre está esperando reconocimientos en vida así. Habíamos hecho muchísimas cosas, y en una de las placas, atrás, sale todo el listado de todos los cruces que había realizado".

"La verdad que es increíble, porque además, estaban justo mis hijas, que me habían acompañado. Así que fue una entrega de premio totalmente emocional para uno y sorpresa", aportó Oriozabala.

El Top 5 de hazañas según el propio nadador

Doble cruce de Gibraltar

Consultado por Sergio Robles sobre si se animaba a hacer un Top 5 de sus hazañas, el nadador aceptó y aclaró: " No te lo voy a hacer en orden, sino que para mí son los cinco importantes: El doble cruce del estrecho de Gibraltar. Yo lo ubicaría arriba por ser el más duro de todos. Sigo haciendo lo único hombre en el mundo en haberlo logrado un cruce de casi 50 kilómetros nadando. Estuve 17 horas para hacerlo, y bueno, cuando terminé, me di cuenta por qué nadie había hecho el doble. Terminé en el hospital dos días", confesó risueño.

El emotivo cruce del estrecho San Carlos en las Malvinas

"Desde el punto de vista emocional, que justamente lo compartimos con Daniel Vila, que me ayudó en eso fue haber hecho Malvinas, del que salió un documental muy lindo. Haber unido a las islas Malvinas trascendía lo deportivo, así que esos son los importantes", recordó.

Sobre el cruce malvinense agregó: "Mas allá de lo deportivos tienen otra cuestión, una carga emotiva enorme. Una carga emotiva y una responsabilidad muy grande por todos los familiares de los caídos. El documental fue hecho casi seis meses antes, así que tuve oportunidad de poder tomar contacto con ellos. Fui con esa carga a hacer el cruce, a hacerlo para ellos".

"Desde el plano deportivo- carrera, está el haber ganado la prueba del lago San Juan de Canadá, que es la prueba más importante que existe. Es como el Wimbledon de los aguas abiertas" "Desde el plano deportivo- carrera, está el haber ganado la prueba del lago San Juan de Canadá, que es la prueba más importante que existe. Es como el Wimbledon de los aguas abiertas"

Para cerrar el repaso de logros, Oriozabala redondeó: "Todo esto, va sumado a casi setenta cruces, que son los que me permitieron entrar en el 2011 en el Hall de la Fama, lo cual es sumamente importante también".

Entre otros logros del nadador godoycruceño está el triunfo logrado en enero del 2010, en la prueba Escape de Alcatraz, en California, Estados Unidos, donde llegó primero entre los 30 mejores nadadores de aguas frías del mundo.

El retorno a la natación y desafíos futuros

Consultado en la entrevista radial sobre los desafíos que afronta a los 55 años, el atleta reconoció primero que "había dejado de nadar y volví a la actividad física hace tres años atrás, para bajar unos varios kilos de más que yo tenía".

Agregó: "Luego de que atenué un poco la parte laboral, me puse muy bien estado físico, comencé a nadar, bajé 40 kilos, y estaba nadando bien. Me empecé a presentar en distintas pruebas, de menor a mayor". Luego de este reinicio llegó el triunfo en la Santa Fe- Coronda de este mes.

De los proyectos a futuro, el nadador compartió: "Ahora ya me voy para una grande, ya tengo turno y agendado en la cuarta semana de julio dar la vuelta a la isla de Manhattan, en Nueva York. Son 57 kilómetros nadando".

Sobre este raid en aguas gélidas, Gustavo Oriozabala destacó: "Esta es una de las pruebas de las que me había quedado pendiente. Pasados los años 50, me decidí por eso, y no solamente que la quiero hacer, sino que con récord también. Voy por el récord argentino y el récord sudamericano. Creo que vamos a llegar en óptimas condiciones físicas para poderlo hacer".