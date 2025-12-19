Arrancó con todo la temporada de beach vóley y con buenas noticias para los mendocinos

Respecto a los resultados de los varones en esta competencia nacional, en Sub 14 fueron sextos, en Sub 16 cuartos, y en Sub 18 sextos.

Ramiro Sancer fue campeón de la primera etapa del Circuito Nacional

En el Parque Tres de Febrero, de Palermo, Buenos Aires, se disputó el fin de semana pasado la primera etapa del Circuito Argentino de Beach Vóley. Allí brillo otro jugador de Tunuyán.

En la rama masculina el primer puesto fue para la dupla integrada por el valletano Ramiro Sancer y el rionegrino Augusto Sosaya, mientras que en la categoría femenina el escalón más alto del podio fue para por Fernanda Pereyra y Cristhy Jaramillo.

beach voley-circuito argentino-palermo-ramiro sancer (1)

Se juega la Copa Tunuyán en la Cuna del Beach Volley Nacional

Este próximo fin de semana habrá actividad y de la buena -de carácter internacional- en el torneo abierto Copa Tunuyán, 3ª edición, a jugarse entre el 20 y 22 de diciembre 2025.

Organizada por el referente Ramiro Sancer, este torneo de vóley de playa tendrá dos escenarios y tendrá un entorno más festivo y relajado. La primera jornada (sábado) tendrá un carácter bien playero, con piletas y barras de tragos cercanas a las canchas en el Tiro Club Tunuyán.

La fase decisiva, con las finales, se disputará en el Parque de las Vías. Participarán duplas invitadas provenientes de Chile, Uruguay y lo mejor de Argentina, según informó el organizador. Las inscripciones están abiertas y los interesados deberán contactarse al celular +549- 2622562785.