Arrancó con todo la temporada de beach vóley y con buenas noticias para los mendocinos

Mendoza fue campeón Nacional Sub 18 y 2° en Sub 16 en Mar del Plata. Por el Circuito Argentino de Beach Vóley, Ramiro Sancer ganó la 1ª etapa.

Raúl Adriazola
Victoria Sancer y Luz Morales se consagraron campeonas del Nacional Sub 18 de beach Vóley en Mar del Plata.

A las puertas del inicio del verano, una actividad deportiva típica de esta estación como el beach vóley ya está en plena actividad, y con presencia destacada de jugadores mendocinos, en particular los hermanos Sancer, de Tunuyán, destacados en Palermo y Mar del Plata.

En cuanto a equipos de Mendoza, lo mejor vino de la mano de las damas, que en el Campeonato Nacional 2025 realizado en Mar del Plata, y que finalizó este jueves, las mendocinas Victoria Sancer y Luz Morales fueron campeonas en la categoría Sub 18. En Sub 16, Catalina Llompart y Ana Paula Roiz fueron subcampeonas. La dupla Sub 14 finalizó en la cuarta posición.

Campeonato Nacional de Beach Vóley de Mar del Plata

En el certamen organizado por la FeVA en el complejo de Chapadmalal, Mar del Plata, en Sub 18 Victoria Sancer y Luz Morales le ganaron la final a la dupla santafesina. Donde tuvieron revancha las de Santa fe fue en el Sub 16, donde las representante de esa provincia le ganaron el partido decisivo a las mendocinas Catalina Llompart y Ana Paula Roiz.

Respecto a los resultados de los varones en esta competencia nacional, en Sub 14 fueron sextos, en Sub 16 cuartos, y en Sub 18 sextos.

Ramiro Sancer fue campeón de la primera etapa del Circuito Nacional

En el Parque Tres de Febrero, de Palermo, Buenos Aires, se disputó el fin de semana pasado la primera etapa del Circuito Argentino de Beach Vóley. Allí brillo otro jugador de Tunuyán.

En la rama masculina el primer puesto fue para la dupla integrada por el valletano Ramiro Sancer y el rionegrino Augusto Sosaya, mientras que en la categoría femenina el escalón más alto del podio fue para por Fernanda Pereyra y Cristhy Jaramillo.

Se juega la Copa Tunuyán en la Cuna del Beach Volley Nacional

Este próximo fin de semana habrá actividad y de la buena -de carácter internacional- en el torneo abierto Copa Tunuyán, 3ª edición, a jugarse entre el 20 y 22 de diciembre 2025.

Organizada por el referente Ramiro Sancer, este torneo de vóley de playa tendrá dos escenarios y tendrá un entorno más festivo y relajado. La primera jornada (sábado) tendrá un carácter bien playero, con piletas y barras de tragos cercanas a las canchas en el Tiro Club Tunuyán.

La fase decisiva, con las finales, se disputará en el Parque de las Vías. Participarán duplas invitadas provenientes de Chile, Uruguay y lo mejor de Argentina, según informó el organizador. Las inscripciones están abiertas y los interesados deberán contactarse al celular +549- 2622562785.

