Boca define su futuro entre Claudio Úbeda y otro DT: el panorama de las negociaciones

La fecha señalada para que Boca vuelva a los entrenamientos es el 2 de enero y está claro que en los últimos días del año tendrá que haber una definición.

Eduardo Domínguez, entre Estudiantes y Boca

"Vamos a hablar y ver. Tenemos ganas de que se quede en Estudiantes", dijo Juan Sebastián Verón en las horas previas a la final del Trofeo de Campeones en la que Eduardo Domínguez puede obtener su 5to. título como DT del Pincha y porque no utilizar esa conquista como una despedida.

El abrazo entre Verón y el DT en Santiago del Estero ilusiona a los hinchas de Estudiantes con la continuidad del vínculo, pero muchos relacionan la demora de Boca en cuanto a las charlas con Úbeda con la posibilidad de que el yerno de Carlos Bianchi (nada menos) decida cambiar de aires después de la final de este sábado y considere una oferta de Riquelme.

“Pasaron siete técnicos por Boca. Me parece que no les gusto mucho”, afirmó el DT hace unos meses, puede ser que esta vez sea el elegido.