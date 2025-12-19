Boca define su futuro entre Claudio Úbeda y otro DT: el panorama de las negociaciones

La continuidad de Claudio Úbeda sigue sin definirse y todo indica que la idea de la dirigencia de Boca es un cambio de rumbo que en las últimas horas ha perfilado un candidato excluyente para asumir como DT: Eduardo Domínguez.
La sensación generalizada es que cada día que pasa sin que Juan Román Riquelme y sus colaboradores confirmen a Úbeda en el cargo aumentan las chances de que no continúe y aunque su contrato es hasta junio del 2026 cada vez son menos los que se imaginan a Boca jugando la Copa Libertadores con el Sifón al mando.
Si hace unos días todo parecía encaminado y que Claudio Úbeda tenía el respaldo de los jugadores y la dirigencia, con el paso de los días la incertidumbre sigue en aumento, se habló de modificaciones en el cuerpo técnico y las próximas horas serán decisivas.
La fecha señalada para que Boca vuelva a los entrenamientos es el 2 de enero y está claro que en los últimos días del año tendrá que haber una definición.
"Vamos a hablar y ver. Tenemos ganas de que se quede en Estudiantes", dijo Juan Sebastián Verón en las horas previas a la final del Trofeo de Campeones en la que Eduardo Domínguez puede obtener su 5to. título como DT del Pincha y porque no utilizar esa conquista como una despedida.
El abrazo entre Verón y el DT en Santiago del Estero ilusiona a los hinchas de Estudiantes con la continuidad del vínculo, pero muchos relacionan la demora de Boca en cuanto a las charlas con Úbeda con la posibilidad de que el yerno de Carlos Bianchi (nada menos) decida cambiar de aires después de la final de este sábado y considere una oferta de Riquelme.
“Pasaron siete técnicos por Boca. Me parece que no les gusto mucho”, afirmó el DT hace unos meses, puede ser que esta vez sea el elegido.