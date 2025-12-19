Atento, Boca: un DT argentino se rindió a los pies de Hinestroza

"Es totalmente desequilibrante y en el uno contra uno, van a ver que tiene mucho más acierto que derrota. Tiene la cabeza para jugar en Boca. Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución", sumó el entrenador de 45 años.

Continuando con las carecterísticas del extremo, añadió: "Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza".

"Puede jugar en ambas bandas. Entendió que en el fútbol hay dos facetas y sabe tanto atacar como defender. Se convirtió en un jugador más completo", concluyó Gandolfi.

JAVIER GANDOLFI, exentrenador de Atlético Nacional.

Para finalizar, el director técnico fue contundente: "No le va a pesar la camiseta. Atlético Nacional tiene 16 millones de hinchas, es muy parecido a lo que es Boca en Argentina".