Atento, Boca: un DT argentino se rindió a los pies de Hinestroza

Marino Hinestroza cuenta las horas para llegar a un acuerdo y convertirse en nuevo jugador de Boca. Mientras esto pasa, un ex director técnico del extremo colombiano alzó la voz y no dudó en elogiar al futbolista de 23 años.
Mientras Marino Hinestroza arregla su llegada a Boca, un ex DT de Atlético Nacional elogió al extremo colombiano
Hablamos de Javier Gandolfi, quien dirigió a Atlético Nacional entre enero y septiembre del corriente 2025. En su charla con Radio Continental, el entrenador argetino destacó las cualidades del futbolista que está a un paso del Xeneize.
Luego de dirigir a Hinestroza durante 36 partidos, Gandolfi manifestó: "A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tengo la primera impresión les dije a mí cuerpo técnico: 'Va a tener un futuro cercano de selección'".
"Es totalmente desequilibrante y en el uno contra uno, van a ver que tiene mucho más acierto que derrota. Tiene la cabeza para jugar en Boca. Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución", sumó el entrenador de 45 años.
Continuando con las carecterísticas del extremo, añadió: "Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza".
"Puede jugar en ambas bandas. Entendió que en el fútbol hay dos facetas y sabe tanto atacar como defender. Se convirtió en un jugador más completo", concluyó Gandolfi.
Para finalizar, el director técnico fue contundente: "No le va a pesar la camiseta. Atlético Nacional tiene 16 millones de hinchas, es muy parecido a lo que es Boca en Argentina".