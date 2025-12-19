Tomás Badaloni, de muy buen presente en México y en la mira de un grande del fúltbol argentino

Tomás Badaloni marcó este viernes un gol en un amistoso de pretemporada con el Necaxa mientras su nombre suena cada vez con más fuerza como probable refuerzo de un grande del fútbol argentino.
Tomás Badaloni marcó este viernes un gol en un amistoso de pretemporada con el Necaxa mientras su nombre suena cada vez con más fuerza como probable refuerzo de un grande del fútbol argentino.
El delantero formado en Godoy Cruz es uno de los jugadores sobre los que trabaja la secretaría técnica de Racing y es una de las alternativas de refuerzos para el 2026.
Otros nombres que suenan en la Academia junto al de Badaloni son el paraguayo Isidro Pitta, del Bragantino de Brasil, y Ronaldo Martínez, goleador del Torneo Clausura y campeón del Apertura con Platense.
Mientras tanto, Badaloni estuvo este viernes en el primer encuentro amistoso de pretemporada en vistas del 2026 en el que Necaxa, con un gol del mendocino, le ganó 3 a 0 a Mineros de Zacatecas.
Con el uruguayo Matías Varini como nuevo DT, tras la salida de Fernando Gago, el ex Godoy Cruz de 25 años tiene un lugar ganado e incluso fue uno de los líderes en la estadística de más duelos aéreos ganados durante toda la temporada 2025 de la Liga MX (2,5 por partido) y según el sitio especializado Transfermarkt la cotización de su pase es de 1.500.000 euros.
Con 11 goles en 51 partidos Tomás Badaloni se ha ganado un lugar en el Necaxa de México, club al que llegó a mediados del 2024 transferido por el Tomba donde debutó en Primera y sumó 20 tantos y 9 asistencias en 128 encuentros.
Antes había jugado cedido en Tigre donde acumuló 4 goles en 25 partidos oficiales.