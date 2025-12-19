El agujero azul más profundo del mundo se encuentra a 7000 kilometros de Argentina

agujero azul en mexico (1) Taam Ja' tiene una profundidad superior a los demás agujeros registrados, siendo el más profundo actualmente.

Los agujeros azules son cavidades submarinas de gran profundidad, formadas a lo largo de miles de años por procesos geológicos y el colapso de cavernas de piedra caliza. Taam Ja’ es el más famoso y se destaca entre todos ellos por su profundidad excepcional, lo que lo convirtió en el más profundo registrado hasta el momento.

Su descubrimiento modificó lo que se conocía hasta ahora sobre estas estructuras naturales y despertó el interés de científicos, oceanógrafos y exploradores de todo el mundo.

El nombre Taam Ja’ proviene de la cultura maya, profundamente arraigada en la región. En lengua maya, la expresión significa “agua profunda”, una denominación que refleja con precisión la magnitud y el misterio de esta formación submarina. La elección del nombre al cual responde también representa un reconocimiento a la herencia cultural local y al vínculo histórico de los pueblos originarios con el agua y la naturaleza.

agujero azul en mexico (2) Tiene una profundidad de 420 metros por debajo del nivel del mar y se cree que más.

Este está ubicado en la bahía de Chetumal, al sur de Quintana Roo, cerca de la frontera con Belice. A diferencia de otros agujeros azules famosos que se encuentran mar adentro, se localiza en una zona costera, lo que facilitó su estudio y exploración científica.

Desde Argentina, la distancia supera los 7.000 kilómetros, lo que da una dimensión clara de cuán lejos se encuentra este récord natural, superando el Gran Agujero Azul de Belice, explorado por Jacques-Yves Cousteau en 1960.

Características de este agujero azul