El agujero azul más profundo del mundo se encuentra a 7000 kilometros de Argentina

A más de 7.000 kilómetros de Argentina, en aguas del Caribe mexicano, se encuentra uno de los descubrimientos naturales más impactantes de los últimos años. Se trata del agujero azul más profundo del planeta llamado Taam Ja’, cuyo nombre proviene de la lengua maya y significa “agua profunda”.
Este impresionante fenómeno natural está ubicado en la bahía de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, una región ya conocida por sus cenotes y formaciones submarinas únicas en el mundo.
Taam Ja’, el agujero azul más profundo del mundo
La naturaleza es impresionante y sigue sorprendiendo cada vez más. Entre ellos, los agujeros azules siempre llaman la atención por su forma, su color profundamente intenso y los kilómetros de secretos que guardan bajo la superficie.
Los agujeros azules son cavidades submarinas de gran profundidad, formadas a lo largo de miles de años por procesos geológicos y el colapso de cavernas de piedra caliza. Taam Ja’ es el más famoso y se destaca entre todos ellos por su profundidad excepcional, lo que lo convirtió en el más profundo registrado hasta el momento.
Su descubrimiento modificó lo que se conocía hasta ahora sobre estas estructuras naturales y despertó el interés de científicos, oceanógrafos y exploradores de todo el mundo.
El nombre Taam Ja’ proviene de la cultura maya, profundamente arraigada en la región. En lengua maya, la expresión significa “agua profunda”, una denominación que refleja con precisión la magnitud y el misterio de esta formación submarina. La elección del nombre al cual responde también representa un reconocimiento a la herencia cultural local y al vínculo histórico de los pueblos originarios con el agua y la naturaleza.
Este está ubicado en la bahía de Chetumal, al sur de Quintana Roo, cerca de la frontera con Belice. A diferencia de otros agujeros azules famosos que se encuentran mar adentro, se localiza en una zona costera, lo que facilitó su estudio y exploración científica.
Desde Argentina, la distancia supera los 7.000 kilómetros, lo que da una dimensión clara de cuán lejos se encuentra este récord natural, superando el Gran Agujero Azul de Belice, explorado por Jacques-Yves Cousteau en 1960.
Características de este agujero azul
- Este agujero azul supera los 420 metros de profundidad, sin embargo, es tan vasto que aún no se ha llegado a su fondo.
- Es investigado de forma sistemática desde el 2011.
- En 2023, los especialistas del Conahcyt y del Ecosur lograron midieron su profundidad gracias a un perfilador CTD, que entre otras cosas, analiza la temperatura y profundidad del agua.
- También se observó que dentro de Taam Ja' existen capas de agua con diferentes temperaturas y salinidades.
- El análisis de las características del agua al interior de Taam ja’ sugieren posibles conexiones subterráneas con el mar Caribe.