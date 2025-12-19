La noticia sobre el pase del Diablito Echeverri que ilusiona a los hinchas de River

Los ingleses acordaron con el Bayer Leverkusen la rescisión del préstamo del talentoso futbolista chaqueño y ahora las opciones para el futuro son 3: volver al City donde se sabe que no tiene lugar, cumplir el deseo del jugador de volver a River o negociar un préstamo con otro equipo europeo entre los que el más probable es el Girona de España, propiedad del City Group.

echeverri 2

Próximo a cumplir 20 años, Echeverri quiere tener continuidad y su intención es volver a préstamo al club donde se formó, aunque el City pagó una cifra muy alta por su pase y prefiere que siga en Europa.