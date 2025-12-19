La noticia sobre el pase del Diablito Echeverri que ilusiona a los hinchas de River

Claudio Echeverri no pierde las esperanzas de volver a River y en ese sentido este viernes recibió una buena noticia de parte del Manchester City, club dueño de su pase.
Claudio Echeverri no pierde las esperanzas de volver a River y en ese sentido este viernes recibió una buena noticia de parte del Manchester City, club dueño de su pase.
Los ingleses acordaron con el Bayer Leverkusen la rescisión del préstamo del talentoso futbolista chaqueño y ahora las opciones para el futuro son 3: volver al City donde se sabe que no tiene lugar, cumplir el deseo del jugador de volver a River o negociar un préstamo con otro equipo europeo entre los que el más probable es el Girona de España, propiedad del City Group.
Próximo a cumplir 20 años, Echeverri quiere tener continuidad y su intención es volver a préstamo al club donde se formó, aunque el City pagó una cifra muy alta por su pase y prefiere que siga en Europa.
Por lo pronto, desde que se fue de River, y sin contar sus pasos por la Selección argentina Sub 20 y Sub 23, el Diablito solo disputó 3 partidos oficiales en el Manchester City (hizo un gol) y otros 11 en el Bayer Leverkusen entre los que acumuló sólo 270 minutos en cancha.
En conflicto con su representante, Claudio Echeverri dejará Alemania en las próximas horas y en enero, además de cumplir 20 años, tendrá que definir su futuro.
Por ahora lo de River no convence al Manchester City, pero acordada su salida del Bayer Leverkusen al menos tiene un obstáculo menos que sortear para encontrar continuidad que es lo más importante.