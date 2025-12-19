Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima se va armando de cara a la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima está diagramando el plantel de cara a su debut en el torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol

Omar Romero
Gimnasia y Esgrima se prepara para el 2026, en un año que será muy importante.

Gimnasia y Esgrima trabaja en el armado del plantel de cara a su debut en Primera División en el 2026, ante Central Córdoba en Santiago del Estero. La dirigencia, tras el ascenso a Primera, lograron la renovación de jugadores importantes que pretendía el entrenador: Franco Saavedra, Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra.

Ariel Broggi, es el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Y hasta el momento Ariel Broggi ( ha conseguido dos refuerzo, uno es el defensor Luciano Paredes, la idea de la dirigencia es traer 15 refuerzos de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El otro es Juan Franco, lateral paraguayo proveniente de Instituto.

Los jugadores que siguen entrenando

Los futbolistas que siguen entrenando son los siguientes: César Rigamonti, Lautaro Petruchi, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Carrera, Franco Saavedra, Fermín Antonini, Matías Recalde, Luciano Cingolani, Facundo Lencioni, Matías Muñoz, Nicolás Romano, Nicolás Ferreyra, Brian Andrada

La pretemporada

  • El plantel volverá al trabajo el próximo 3 de enero. Luego se instalará en Buenos Aires desde 7 al 17 de enero, donde afrontará algunos partidos amistosos. Luego regresará a Mendoza para culminar la última parte de su trabajo previo a su debut ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Las obras en Gimnasia y Esgrima

  • Gimnasia y Esgrima está realizando muchas obras, como los vestuarios, sala de prensa. El Lobo tendrá su debut en el Víctor Legrotaglie, nada menos que ante San Lorenzo.

Los partidos que jugará de local Gimnasia y Esgrima

  • San Lorenzo
  • Instituto
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Independiente de Avellaneda
  • Defensa y Justicia
  • Estudiantes de La Plata
  • Vélez
  • Lanús

Los que jugará de visitante

  • Central Córdoba de Santiago del Estero
  • Unión de Santa Fe
  • Talleres de Córdoba
  • Boca Juniors
  • Deportivo Riestra
  • Newell's
  • Platense
  • Independiente Rivadavia

