Gimnasia y Esgrima se va armando de cara a la Liga Profesional

futbol-primera nacional-gimnasia y esgrima mendoza-gimnasia jujuy-ariel broggi Ariel Broggi, es el entrenador de Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Y hasta el momento Ariel Broggi ( ha conseguido dos refuerzo, uno es el defensor Luciano Paredes, la idea de la dirigencia es traer 15 refuerzos de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El otro es Juan Franco, lateral paraguayo proveniente de Instituto.

Los jugadores que siguen entrenando

Los futbolistas que siguen entrenando son los siguientes: César Rigamonti, Lautaro Petruchi, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Carrera, Franco Saavedra, Fermín Antonini, Matías Recalde, Luciano Cingolani, Facundo Lencioni, Matías Muñoz, Nicolás Romano, Nicolás Ferreyra, Brian Andrada