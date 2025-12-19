Gimnasia y Esgrima se va armando de cara a la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima trabaja en el armado del plantel de cara a su debut en Primera División en el 2026, ante Central Córdoba en Santiago del Estero. La dirigencia, tras el ascenso a Primera, lograron la renovación de jugadores importantes que pretendía el entrenador: Franco Saavedra, Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra.
Y hasta el momento Ariel Broggi ( ha conseguido dos refuerzo, uno es el defensor Luciano Paredes, la idea de la dirigencia es traer 15 refuerzos de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El otro es Juan Franco, lateral paraguayo proveniente de Instituto.
Los jugadores que siguen entrenando
Los futbolistas que siguen entrenando son los siguientes: César Rigamonti, Lautaro Petruchi, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Carrera, Franco Saavedra, Fermín Antonini, Matías Recalde, Luciano Cingolani, Facundo Lencioni, Matías Muñoz, Nicolás Romano, Nicolás Ferreyra, Brian Andrada
La pretemporada
El plantel volverá al trabajo el próximo 3 de enero. Luego se instalará en Buenos Aires desde 7 al 17 de enero, donde afrontará algunos partidos amistosos. Luego regresará a Mendoza para culminar la última parte de su trabajo previo a su debut ante Central Córdoba en Santiago del Estero.
Las obras en Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima está realizando muchas obras, como los vestuarios, sala de prensa. El Lobo tendrá su debut en el Víctor Legrotaglie, nada menos que ante San Lorenzo.
Los partidos que jugará de local Gimnasia y Esgrima