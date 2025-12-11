Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima ya tiene el cronograma de partidos para su primera temporada en la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima ya tiene el cronograma de partidos para el Torneo Apertura y Clausura. Su debut será ante Central Córdoba en Santiago del Estero

Gimnasia y Esgrima debutará ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Desde la Liga Profesional confirmaron el programa de partidos para la temporada 2026 y Gimnasia y Esgrima debutará ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante.

El estreno del Lobo en Primera como local será nada menos que ante San Lorenzo de Almagro, el clásico con la Lepra en última fecha y el cruce con Boca Juniors será en la octava fecha en La Bombonera.

El clásico con Independiente Rivadavia

Uno de los partidos más esperados por los hinchas blanquinegros se dará en la fecha 16, la última de la fase de grupos, y será el clásico con Independiente Rivadavia,

El duelo del Apertura será en el Bautista Gargantini y el Víctor Legrotaglie será el escenario en el Clausura, aunque también podrían jugarse ambos en el Malvinas.

Los partidos de Gimnasia y Esgrima

  • 1ra fecha vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (V)- (fin de semana del 25/01)
  • 2da fecha vs. San Lorenzo (L). (fin de semana 28-01)
  • 3ra fecha vs. Unión (V) (fin de semana del 01/02)
  • 4ta fecha vs. Instituto (L) (fin de semana del 08/02)
  • 5ta fecha vs. Talleres (V) (fin de semana del 15/02)
  • 6ta fecha vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L(Interzonal) fin de semana del 15/02)
  • 7ma fecha vs. Independiente de Avellaneda (L) (fin de semana del 15/02)
  • 8va fecha vs Boca Juniors (V) fin de semana del 1/03)
  • 9na fecha vs Defensa y Justicia (L) Fin de semana del 08/03
  • 10ma fecha vs Deportivo Riestra (V) semana del 11/03
  • 11ra fecha vs Estudiantes (LP) (L) Fin de semana del 15/03
  • 12da fecha vs Newell's (V)Fin de semana del 22/03
  • 13ra fecha vs Vélez(L) Fin de semana del 05/04)
  • 14ta fecha vs Plantense (V) (Fin de semana del 12/04)
  • 15ta fecha vs Lanús (L) (Fin de semana del 19/04)
  • 16ta fecha vs Independiente Rivadavia (V) (Interzonal (Fin de semana del 26/04)

Para el segundo semestre, en el Torneo Clausura, la programación se mantiene pero se invierten las localías y las fechas aún no están confirmadas.

