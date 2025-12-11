Gimnasia y Esgrima ya tiene el cronograma de partidos para su primera temporada en la Liga Profesional

Desde la Liga Profesional confirmaron el programa de partidos para la temporada 2026 y Gimnasia y Esgrima debutará ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante.
El estreno del Lobo en Primera como local será nada menos que ante San Lorenzo de Almagro, el clásico con la Lepra en última fecha y el cruce con Boca Juniors será en la octava fecha en La Bombonera.
Uno de los partidos más esperados por los hinchas blanquinegros se dará en la fecha 16, la última de la fase de grupos, y será el clásico con Independiente Rivadavia,
El duelo del Apertura será en el Bautista Gargantini y el Víctor Legrotaglie será el escenario en el Clausura, aunque también podrían jugarse ambos en el Malvinas.
Para el segundo semestre, en el Torneo Clausura, la programación se mantiene pero se invierten las localías y las fechas aún no están confirmadas.