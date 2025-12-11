River vs. Boca confirmado: cuándo se jugará el Superclásico por el Torneo Apertura 2026

La cita en el Monumental será el 19 de abril de 2026, en medio de la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y seguramente decisiva a la hora de definir la clasificación o la posición final de ambos en sus respectivas zonas, antes de los playoffs.

El debut de Boca en el Torneo Apertura será el 25 de enero contra Deportivo Riestra en La Bombonera y el de River será ese fin de semana visitando a Barracas Central.