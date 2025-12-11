Inicio Ovación Fútbol River Plate
Liga Profesional de Fútbol

River vs. Boca confirmado: cuándo se jugará el Superclásico por el Torneo Apertura 2026

River Plate y Boca Juniors jugarán el primer Superclásico del 2026 en el Monumental y por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Por UNO
River y Boca ya tienen fecha y lugar para el Superclásico.

River y Boca ya tienen fecha y lugar para el Superclásico.

River Plate y Boca Juniors jugarán el primer Superclásico del 2026 en el Monumental y por la fecha 15, la penúltima de la fase de grupos del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La cita en el Monumental será el 19 de abril de 2026, en medio de la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y seguramente decisiva a la hora de definir la clasificación o la posición final de ambos en sus respectivas zonas, antes de los playoffs.

boca-river

El debut de Boca en el Torneo Apertura será el 25 de enero contra Deportivo Riestra en La Bombonera y el de River será ese fin de semana visitando a Barracas Central.

En el Apertura Boca tendrá que viajar a Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, pero por otro lado será local ante Racing, San Lorenzo e Independiente.

Del lado de River tendrá que visitar Mendoza, Río Cuarto y Rosario, a la vez que será local ante Boca, pero visitante frente a Racing.

Los partidos de Boca en el Apertura

boca fixture 1

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas