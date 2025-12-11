A dos meses del ascenso, Gimnasia y Esgrima sigue trabajando en el armado del plantel para el 2026

El Lobo integrará la Zona A en la que también estarán Vélez, Newell's, Talleres e Instituto de Córdoba, Platense, Lanús, Defensa y Justicia, Unión, Central Córdoba y Deportivo Riestra. Además tendrá el interzonal con Gimnasia La Plata y el clásico con Independiente Rivadavia.

Zona A Liga profesional.

Gimnasia cierra el año con solo un refuerzo

Gimnasia y Esgrima se entrenó hasta el pasado lunes y luego sus jugadores quedaron licenciados hasta el próximo 2 de enero.

ariel Broggi. El Lobo hasta el momento llegó un refuerzo, se trata del defensor Luciano Paredes del Deportivo Maipú.

Gimnasia y Esgrima firmó un convenio con una escuela de Toti Arias

Gimnasia y Esgrima llegó a un acuerdo con una escuela de fútbol creada por Sergio Toti Arias, el DT que logró el ascenso en el 2014.

Toti Arias

A través de las redes, la institución contó: "Gimnasia y Esgrima firmó un convenio junto a la Escuela de Fútbol El Talán. El acuerdo convierte a la misma en Filial Oficial. El espacio deportivo creado por nuestro ex entrenador, Sergio "Toti" Arias, podrá utilizar los escudos y las insignias oficiales de nuestra institución".

"Gimnasia tendrá prioridad absoluta y derecho de preferencia para incorporar a sus planteles federados a cualquier jugador formado en la Filial que destaque por sus condiciones, técnicas, deportivas y personales".