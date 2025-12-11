A dos meses del ascenso, Gimnasia y Esgrima sigue trabajando en el armado del plantel para el 2026

Gimnasia y Esgrima celebró este jueves 11 los dos meses del ascenso a Primera ante Deportivo Madryn mientras la dirigencia sigue trabajando en el armado del plantel para el 2026.
Gimnasia y Esgrima ya piensa en el 2026 donde tendrá el debut en Primera División y la Copa Argentina
El Lobo ya conoce a sus rivales para los torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional y en la Copa Argentina, donde tendrá su estreno con Gimnasia y Tiro de Salta.
A Gimnasia le tocó un grupo muy exigente ya que deberá enfrentarse a tres de los grandes del fútbol argentino: Boca Juniors, San Lorenzo e Independiente de Avellaneda.
El Lobo integrará la Zona A en la que también estarán Vélez, Newell's, Talleres e Instituto de Córdoba, Platense, Lanús, Defensa y Justicia, Unión, Central Córdoba y Deportivo Riestra. Además tendrá el interzonal con Gimnasia La Plata y el clásico con Independiente Rivadavia.
Gimnasia y Esgrima se entrenó hasta el pasado lunes y luego sus jugadores quedaron licenciados hasta el próximo 2 de enero.
Hasta el momento se ha incorporado un refuerzo que es Luciano Paredes, defensor que llegó del Deportivo Maipú, aunque se espera que en los próximos días se confirme el arribo de varios jugadores que enriquecerán el plantel que dirige Ariel Broggi.
Gimnasia y Esgrima llegó a un acuerdo con una escuela de fútbol creada por Sergio Toti Arias, el DT que logró el ascenso en el 2014.
A través de las redes, la institución contó: "Gimnasia y Esgrima firmó un convenio junto a la Escuela de Fútbol El Talán. El acuerdo convierte a la misma en Filial Oficial. El espacio deportivo creado por nuestro ex entrenador, Sergio "Toti" Arias, podrá utilizar los escudos y las insignias oficiales de nuestra institución".
"Gimnasia tendrá prioridad absoluta y derecho de preferencia para incorporar a sus planteles federados a cualquier jugador formado en la Filial que destaque por sus condiciones, técnicas, deportivas y personales".