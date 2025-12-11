Otro club del fútbol argentino inició conversaciones por Enzo Pérez

Se trata de Argentinos Juniors quien pretende los servicios del oriundo de Maipú para la próxima temporada. Nicolás Diez dialogó con el mendocino para poder hacerse de su dicha de cara al 2026. Según medios porteños, las conversaciones entre la dirigencia de River y la del Bichito de La Paternal iniciaron de manera positiva y no habría inconvenientes para que el campeón con River en Madrid en 2018 llegue al equipo subcampeón de la Copa Argentina 2025.

De esta manera, nuevamente se retrasaría el regreso de Enzo Pérez al Deportivo Maipú y, además, se concretaría el deseo del jugador de mantenerse en Buenos Aires por motivos familiares como alegó hace un tiempo tras el diálogo con la dirigencia del Cruzado.

Esta situación además dejaría descartada la opción de la MLS con Atlanta United que, si bien aparece como tentadora, no tendría asidero por el mismo motivo de mantenerse en la capital.