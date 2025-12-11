Inicio Ovación Fútbol Enzo Pérez
Otro club del fútbol argentino inició conversaciones por Enzo Pérez

Enzo Pérez podría llegar a otro club de Primera División del fútbol argentino

Por Carolina Quiroga
Enzo Pérez es pretendido por Argentinos Juniors tras su salida de River.

River atraviesa un proceso de renovación dado que el 2025 estuvo lejos de ser el esperado. En la depuración del plantel que comenzó a hacer Marcelo Gallardo, Enzo Pérez junto a otros héroes de Madrid fueron los apuntados para salir del club y que la entidad de Núñez se abocara a buscar nuevos intérpretes para el 2026.

Para Enzo Pérez fue el final de un nuevo ciclo en River donde disputó 37 partidos y sufrió altibajos y lesiones. Pero siempre que pudo se brindó en cancha a la altura de la cinta de capitán que portó en esta nueva era Gallardo. Tras la despedida, la incógnita se presenta a la hora de saber dónde jugará el volante de 39 años.

Enzo Pérez podría mudarse a otro club de Primera División del fútbol argentino.

Un club del fútbol argentino abrió conversaciones por Enzo Pérez

Si bien hubo sondeos desde Nacional de Montevideo, en Uruguay, y también desde la MLS para el Atlanta United de Gerardo Martino, Enzo Pérez recibió el llamado de otro club importante del fútbol argentino.

Se trata de Argentinos Juniors quien pretende los servicios del oriundo de Maipú para la próxima temporada. Nicolás Diez dialogó con el mendocino para poder hacerse de su dicha de cara al 2026. Según medios porteños, las conversaciones entre la dirigencia de River y la del Bichito de La Paternal iniciaron de manera positiva y no habría inconvenientes para que el campeón con River en Madrid en 2018 llegue al equipo subcampeón de la Copa Argentina 2025.

De esta manera, nuevamente se retrasaría el regreso de Enzo Pérez al Deportivo Maipú y, además, se concretaría el deseo del jugador de mantenerse en Buenos Aires por motivos familiares como alegó hace un tiempo tras el diálogo con la dirigencia del Cruzado.

Esta situación además dejaría descartada la opción de la MLS con Atlanta United que, si bien aparece como tentadora, no tendría asidero por el mismo motivo de mantenerse en la capital.

