La UNCuyo lanzó una formación en Inteligencia Artificial para la gestión pública y privada

esther sanchez uncuyo La rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez. Foto: prensa UNCuyo

La iniciativa se fundamenta en la experiencia del proyecto AI4Gov, financiado por la Unión Europea, que buscó implementar la IA para la mejora de las administraciones públicas del viejo continente. La adaptación de este modelo a América Latina tiene como propósito fortalecer la capacitación en Inteligencia Artificial aplicada a políticas públicas, administración y organizaciones privadas.

Un momento bisagra para Mendoza

La rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, consideró al lanzamiento de esta micromaestría como un momento histórico para la provincia. La máxima autoridad de la casa de estudios aseguró que está formación es un paso hacia el futuro en la gobernabilidad de las nuevas tecnologías: "Esta micromaestría en inteligencia artificial, para la gestión tanto pública como privada, es realmente abrir la puerta y en ese camino tenemos que avanzar dada la situación, dada la velocidad de los cambios que estamos viviendo en el mundo. Entendemos que es una herramienta poderosa, pero como entendemos que es una herramienta poderosa, también entendemos que tenemos que aprender a usarla como cuerpo. Y esto es lo que vamos a empezar a trabajar a través de esta micromaestría".

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, detalló las experiencias que la educación mendocina ya tiene con la IA, pero además destacó que en publicaciones recientes a nivel internacional, el foco está puesto en la gobernanza de las nuevas tecnologías. "La clave es la gobernanza de la Inteligencia Artificial, es decir no solo la regulación, sino cómo influye en el sector público y el sector privado, en decidir en qué se aplica, en qué no se aplica y posteriormente poder llegar a tener un uso positivo de la IA. Entonces, para tener gobernanza hay que tener conocimiento, para tener conocimiento hace falta ámbitos académicos como este", sostuvo.

Durante el lanzamiento, y como invitado especial, Gianluca Misuraca realizó la disertación Gobernar la inteligencia artificial: una perspectiva de futuro. El destacado especialista europeo en IA anticipó cómo será esta nueva formación: "Será conjunto entre la Politécnica de Madrid y la Universidad de Cuyo. Tendrá formaciones principalmente online, pero también tendrá algunas avances presenciales. Estamos dialogando con el Ministro, los colegas y la rectora, para hacer que esto no sea solo un máster como otros, sino que sea un máster que pueda formar especialistas, nosotros lo llamamos especialistas funcionales, gente que sepa cómo utilizar la inteligencia artificial en su propio trabajo, aunque sea en el sector público, en el sector privado, en la salud o en la industria. Y por eso también crear una red de expertos que se pueda junto a nuestra red de expertos que tenemos en Europa y a nivel mundial".

tadeo uncuyo Tadeo García Zalaza, minsitro de Educación, Cultura, Infancias y DGE participó de la presentación de la nueva formación académica.

Sobre la formación en Inteligencia Artificial

La secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado de la UNCuyo, Teresa Damiani, explicó que este lanzamiento responde al trabajo que se realiza desde hace más de un año con la Universidad Politécnica de Madrid: "Vamos a otorgar el título en forma asociada, es una doble titulación internacional y la idea es tomar toda la experiencia que los españoles tienen con un máster que se llama AI4Gov que diseñaron precisamente para funcionarios de gobierno".

Así comenzó el camino de esta micromaestría que tendrá profesores de la UPM y de la UNCuyo en la formación de los nuevos profesionales. Damiani destacó que esta titulación, a diferencia de otras propuestas académicas vinculadas a la IA está dirigida a funcionarios, gestores, consultores, emprendedores o gerentes de empresas, que sin conocimientos de matemática avanzada desean aplicar las herramientas de inteligencia artificial y mejorar con eso la gestión, automatizar procesos, para tomar decisiones basadas en análisis de datos, en evidencia.

El programa será dictado en español y por modalidad virtual. El periodo de cursado se extiende por 9 meses, de marzo a diciembre, y posee un sistema de aprendizaje práctico, basado en la resolución de problemas, con un total de 60 créditos. Cada maestrando contará con un tutor personal que lo guiará en la elaboración del trabajo final de tesis.

Una vez completada la formación, los maestrandos pasarán a formar parte de la red alumni de funcionarios europeos egresados de AI4GOV.

La micromaestría está destinada a funcionarios, administrativos, gerentes, empresarios, gestores y todos aquellos interesados en aplicar herramientas de IA para gestionar, tanto en el ámbito público como el privado. El objetivo es formar profesionales especializados en el uso de la Inteligencia Artificial para la mejora de la gestión, capaces de aplicar soluciones innovadoras en la toma de decisiones, optimización de procesos y análisis de datos complejos, tanto en el contexto latinoamericano como global.

Fuente: Prensa de la UNCuyo