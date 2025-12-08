Vóleibol: este domingo se juega la final anual en masculino y femenino en el estadio de Andes Talleres

En masculino, Club Mendoza de Regatas define la final contra Municipalidad de Maipú, mientras que las damas del club del Lago se medirán con sus pares de la UNCuyo, ambos en partido único.

voleibol-clausura-femenino-uncuyo-regatas-rosario agostinello (1)

La programación de la final anual de la A1 en masculino y femenino

La final femenina se juega a las 16, entre las Verdes de la UNCuyo, campeonas del Torneo Apertura, y Regatas, reciente ganador ante este mismo rival del Torneo Clausura.