Vóleibol: este domingo se juega la final anual en masculino y femenino en el estadio de Andes Talleres

Este domingo es la definición de la temporada de los certámenes de la Federación Mendocina de Vóleibol. Club Mendoza de Regatas juega en masculino y femenino

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Las finales anuales de la máxima categoría del vóleibol de mendoza -A1- se juegan este domingo en Andes Talleres. En masculino Club Mendoza de Regatas enfrenta a Municipalidad de Maipú.

Con distintos ganadores en los dos torneos oficiales del vóleibol de Mendoza, este domingo se deberán jugar las finales anuales de la máxima categoría -A1-, en varones y damas. Los encuentros se disputarán en el estadio del club Andes Talleres.

En masculino, Club Mendoza de Regatas define la final contra Municipalidad de Maipú, mientras que las damas del club del Lago se medirán con sus pares de la UNCuyo, ambos en partido único.

voleibol-clausura-femenino-uncuyo-regatas-rosario agostinello (1)

La programación de la final anual de la A1 en masculino y femenino

La final femenina se juega a las 16, entre las Verdes de la UNCuyo, campeonas del Torneo Apertura, y Regatas, reciente ganador ante este mismo rival del Torneo Clausura.

Una vez finalizado el encuentro de las damas (cerca de las 18), tendrá inicio la definición del masculino. Allí la Municipalidad de Maipú, que ganó el Apertura, jugará con el campeón del Clausura, Club Mendoza de Regatas.

El sábado habrá más finales en el Polimeni

El estadio Vicente Polimeni de la Municipalidad de Las Heras, albergará finales de menores y del Master el sábado (13) por la tarde.

La actividad fue programada asi:

  • 14: Final Sub 18 femenina: San Martín de Porres (camp. Apertura) vs. Club Mendoza de Regatas (camp. Clausura)
  • 16: Final Sub 14 femenina: San Martín de Porres (camp. Apertura) vs. Club General San Martín (camp. Clausura)
  • 18: Final Sub 18 masculina: San Martín de Porres (camp. Apertura) vs. Club Mendoza de Regatas (camp. Clausura)
  • 20: Final Master A: Andino Tenis Club (camp. Apertura) vs. Círculo Policial (camp. Clausura)

