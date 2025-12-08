Vóleibol: este domingo se juega la final anual en masculino y femenino en el estadio de Andes Talleres

Con distintos ganadores en los dos torneos oficiales del vóleibol de Mendoza, este domingo se deberán jugar las finales anuales de la máxima categoría -A1-, en varones y damas. Los encuentros se disputarán en el estadio del club Andes Talleres.
Este domingo es la definición de la temporada de los certámenes de la Federación Mendocina de Vóleibol. Club Mendoza de Regatas juega en masculino y femenino
En masculino, Club Mendoza de Regatas define la final contra Municipalidad de Maipú, mientras que las damas del club del Lago se medirán con sus pares de la UNCuyo, ambos en partido único.
La final femenina se juega a las 16, entre las Verdes de la UNCuyo, campeonas del Torneo Apertura, y Regatas, reciente ganador ante este mismo rival del Torneo Clausura.
Una vez finalizado el encuentro de las damas (cerca de las 18), tendrá inicio la definición del masculino. Allí la Municipalidad de Maipú, que ganó el Apertura, jugará con el campeón del Clausura, Club Mendoza de Regatas.
El estadio Vicente Polimeni de la Municipalidad de Las Heras, albergará finales de menores y del Master el sábado (13) por la tarde.
La actividad fue programada asi: