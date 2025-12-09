Inicio Ovación Handball handball
Se busca campeòn

El balonmano define finalistas del torneo Clausura

Con la disputa de los cuartos de final quedaron definidos siete de los semifinalistas del torneo Clausura de balonmano en la categoría Liga de Honor de Amebal.

Por UNO
Maipú va por el torneo Clausura femenino.

Maipú va por el torneo Clausura femenino.

El balonmano de Mendoza entra en su recta final, siendo uno de los deportes que vienen mas retrasados en las definiciones del segundo semestre. Sentenciados los cuartos de final, están los ocho elencos que jugarán por la corona del Torneo Clausura en ambas ramas.

En femenino pasaron a semifinales la UNCuyo, Municipalidad de Maipú y Municipalidad de Tupungato y este martes juegan Regatas-Etiec desde las 22.15 en el Parque, para completar el cuadro. En masculino se clasificaron a las semis: la Muni de Maipú, Muni de Tupungato, UNCuyo y Municipalidad de San Martín (Palmira).

Por los cuartos de final en femenino, las chicas de UNCuyo, en su estadio, se aseguraron un lugar en las semifinales al superar a Godoy Cruz por 29 a 16 (primer tiempo 11-8) con un goleo repartido entre 12 jugadoras, con Clara Bellido con 6 como máxima anotadora. En el Tomba Gabriela Abezou anotó 7 tantos. Mientras que en el Polideportivo de Tupungato, las chicas de la muni tupungatina vencieron a las maipucinas de San Lorenzo de Russell por 33 a 25 (PT 15-9). Carla Maya se lució en ofensiva con 9 goles y para las visitantes Sara Beningazza anotó 7.

Municipalidad de Maipú en su estadio polideportivo superó a Gimnasia y Esgrima 43 a 21 (PT22-12). Para las locales Julieta Pelatay (8) y Giuliana Zafarana (7) fueron las que más convirtieron. Sabrina Giménez anotó 6 en el Lobo.

Los resultados del masculino

Los varones de UNCuyo superaron, como locales, a San Lorenzo de Russell por 31 a 16 (primer tiempo 17-7) y Bautista Sánchez anotó 6 goles en la U. En los maipucinos Sebastián Corte y Enzo Manfredini convirtieron 4.

En el estadio Duperial, de Palmira, los locales de Municipalidad de San Martín superaron a los municipales de Capital por 28 a 25 (PT 13-14). Fabricio Lentini (11) y Mateo Martín (10) fueron los goleadores palmirenses. Christian Stahringer (5) Matías Stahringer (5) fueron los más efectivos de los capitalinos.

Por 39 a 35 el equipo masculino de Municipalidad de Maipú, como local, superó a Regatas (en el primer tiempo se imponía la muni 20 a 16). Valentín Faraz convirtió 11 goles en los maipucinos. Para Regatas Emiliano La Rosa anotó 13 y Jesús Prado hizo 10. La Muni de Tupungato le ganó los puntos a Etiec.

Las semifinales del Clausura de balonmano

  • Masculino - Miércoles en Ribosqui 20.30: Municipalidad de Maipú vs Municipalidad de San Martín
  • Masculino - Miércoles en UNCuyo 22 UnCuyo vs Tupungato.
  • Femenino - Miércoles en Ribosqui 22: Municipalidad de Maipú vs UNCuyo.
  • Femenino - Jueves Municipalidad de Tupungato vs el ganador de Regatas-Etiec, desde las 22.30.

Temas relacionados:

Más sobre Handball

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas