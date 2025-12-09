El balonmano define finalistas del torneo Clausura

Municipalidad de Maipú en su estadio polideportivo superó a Gimnasia y Esgrima 43 a 21 (PT22-12). Para las locales Julieta Pelatay (8) y Giuliana Zafarana (7) fueron las que más convirtieron. Sabrina Giménez anotó 6 en el Lobo.

Los resultados del masculino

Los varones de UNCuyo superaron, como locales, a San Lorenzo de Russell por 31 a 16 (primer tiempo 17-7) y Bautista Sánchez anotó 6 goles en la U. En los maipucinos Sebastián Corte y Enzo Manfredini convirtieron 4.

En el estadio Duperial, de Palmira, los locales de Municipalidad de San Martín superaron a los municipales de Capital por 28 a 25 (PT 13-14). Fabricio Lentini (11) y Mateo Martín (10) fueron los goleadores palmirenses. Christian Stahringer (5) Matías Stahringer (5) fueron los más efectivos de los capitalinos.

Por 39 a 35 el equipo masculino de Municipalidad de Maipú, como local, superó a Regatas (en el primer tiempo se imponía la muni 20 a 16). Valentín Faraz convirtió 11 goles en los maipucinos. Para Regatas Emiliano La Rosa anotó 13 y Jesús Prado hizo 10. La Muni de Tupungato le ganó los puntos a Etiec.

Las semifinales del Clausura de balonmano