El futuro de Borja tras quedar libre en River: por qué lo vinculan a Boca

El delantero fue sondeado por el Xeneize luego de que la Selección argentina eliminara a la colombiana en la Copa América 2021 donde Borja le convirtió su penal al Dibu Martínez: "Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla, el club del que soy hincha".

"Tres años después salió lo de River, pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo", explicó sobre el contacto que tuvo con el equipo presidido por Juan Román Riquelme.

Fue allí cuando el hermano de Miguel Borja ingresó a escena en la entrevista para manifestar su fanatismo por Boca y manifestó: "Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver que dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera. A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los campeonatos".

Miguel Borja A los hinchas de River no les gustaron nada las palabras de Borja.

Los números de Miguel Borja en River

El delantero colombiano llegó al Millonario en junio de 2022 proveniente de Juniors, en total jugó 159 partidos, convirtió 62 goles, hizo 10 asistencias y ganó tres títulos: