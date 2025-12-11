El futuro de Borja tras quedar libre en River: por qué lo vinculan a Boca

Miguel Borja llegó a River Plate en junio de 2022 y el 31 de diciembre quedará libre, por lo que está evaluando distintas propuestas donde continuar su carrera deportiva. En diálogo con ESPN el delantero analizó una posible llegada a Boca Juniors y lanzó una frase tajante: "Uno nunca puede cerrar la puerta o decir de esta agua no beberé".
Además, reveló que tiene un hermano que es fanático del Xeneize y que tuvo charlas con el Consejo de Fútbol luego de la Copa América 2021, aunque finalmente pasó del Palmeiras al Junior de Barranquilla.
El futuro de Borja tras quedar libre en River: el rumor que lo vincula a Boca
El Colibrí tiene que definir su futuro mientras se acerca el 31, día que dejará de ser jugador de River: "Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca, pero ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y en pensar la mejor opción para mi familia. Por suerte, la opción de regresar a la Argentina está abierta y eso es muy lindo".
El delantero fue sondeado por el Xeneize luego de que la Selección argentina eliminara a la colombiana en la Copa América 2021 donde Borja le convirtió su penal al Dibu Martínez: "Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla, el club del que soy hincha".
"Tres años después salió lo de River, pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo", explicó sobre el contacto que tuvo con el equipo presidido por Juan Román Riquelme.
Fue allí cuando el hermano de Miguel Borja ingresó a escena en la entrevista para manifestar su fanatismo por Boca y manifestó: "Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver que dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera. A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los campeonatos".