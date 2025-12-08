Hace 40 años Argentinos Juniors, con Ereros y Videla, jugaba una memorable final Intercontinental con Juventus

Embed

De la mano de José ‘Piojo’ Yudica el Bicho colorado ganó la Copa Libertadores 1985, al derrotar en la final y por penales en tercer partido a América de Cali, en Asunción.

La gran final entre Argentinos Juniors y Juventus

A los 10 minutos del segundo tiempo Jorge Olguín le dio un pase a Mario Videla y el mendocino metió habilitación en cortada para la corrida de Carlos Ereros, que definió por encima de la cabeza de Stéfano Tacconi y puso el 1-0.

Luego el árbitro alemán Roth Volker sancionó un penal por falta de Olguín sobre Aldo Serena. Platini, a los 18 minutos, puso el empate.

argentinos-juniors-final-intercontinental-juventus-1 El Bicho enfrentó a la Juventus de Platini.

A los 30 minutos el talentoso Borghi habilitó al Pepe Castro, quien definió magistralmente y puso el 2-1.

A los 37' combinaron Platini y Laudrup y el delantero dinamarqués definió con categoría ante la salida de Vidallé.

Tras el suplementario, se vino la definición por penales. Para el equipo de La Paternal marcaron Olguín y Juan José López, mientras que fallaron Sergio Batista y José Luis Pavoni. Para el equipo italiano, que era conducido por Giovanni Trapattoni, anotaron Sergio Brío, Cabrini, Serena y Platini y Vidallé le atajó el remate a Laudrup.