El estremecedor posteo de la esposa de Sabella a cinco años de su muerte

La esposa de Alejandro Sabella hizo un emotivo posteo a cinco años de su fallecimiento. El ex DT de la Selección argentina (fue subcampeón del mundo con Lionel Messi) murió a raíz de una cardiopatía agravada por una infección intrahospitalaria.
Silvana Rossi compartió un sentido mensaje en su Instagram y dijo: “Hoy vuelvo a ese instante. A tu mano tibia, a tu manera de abrazar con silencio, a la fe profunda que te guiaba en cada paso. Sé que estás. En la luz que me acompaña, en la fuerza que me sostiene, en la paz que me abraza cuando te pienso”.
“Cinco años sin vos…y al mismo tiempo, toda una vida con vos. Gracias por haber sido mi certeza y mi amor más noble. Te honro, te celebro y te llevo conmigo siempre”, añadió Rossi.
El 25 de noviembre de 2020, Sabella fue internado por una descompensación. El ex jugador de River había mejorado y estaba por recibir el alta, pero contrajo un virus intrahospitalario que complicó su cuadro.
Sabella entró en coma bajo medicación donde entró en contacto con sus familiares pero, tras 13 días internado, falleció el 8 de diciembre de 2020.
Pachorra tuvo un gran ciclo en Estudiantes de La Plata entre 2009 y 2010, donde conquistó la Copa Libertadores de América y su subcampeonato del mundo con el Pincha ante el Barcelona. Además fue subcampeón mundial con la Selección argentina en 2014.
El director técnico se había alejado del mundo del fútbol sorpresivamente, con ofertas de trabajo por doquier, y dejó al ambiente del fútbol sumido en una gran tristeza.