El estremecedor posteo de la esposa de Sabella a cinco años de su muerte

Se cumplen cinco años de la muerte de Sabella

El 25 de noviembre de 2020, Sabella fue internado por una descompensación. El ex jugador de River había mejorado y estaba por recibir el alta, pero contrajo un virus intrahospitalario que complicó su cuadro.

Sabella entró en coma bajo medicación donde entró en contacto con sus familiares pero, tras 13 días internado, falleció el 8 de diciembre de 2020.

posteo-esposa-sabella

Pachorra tuvo un gran ciclo en Estudiantes de La Plata entre 2009 y 2010, donde conquistó la Copa Libertadores de América y su subcampeonato del mundo con el Pincha ante el Barcelona. Además fue subcampeón mundial con la Selección argentina en 2014.

El director técnico se había alejado del mundo del fútbol sorpresivamente, con ofertas de trabajo por doquier, y dejó al ambiente del fútbol sumido en una gran tristeza.