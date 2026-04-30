Alex Arce y Sebastián Villa, goleadores y figuras de una noche de Copa ideal para Independiente Rivadavia

Arce, el jugador de los goles importantes en la Lepra, había anotado en el triunfazo por 2 a 1 sobre Fluminense, en el mismísimo Maracaná. Además el domingo pasado hizo uno de los tantos en la histórica goleada sobre Gimnasia y Esgrima en el Gargantini y este jueves volvió a marcar y a sumar porotos para poder buscar un lugar en el plantel de Paraguay que afrontará el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Por lo pronto, Arce es el primer futbolista paraguayo que marca un hat-trick para un equipo argentino en la historia de la Copa Libertadores.

Sebastián Villa volvió al gol y se lo dedicó a su hija que está por nacer

El último gol de Sebastián Villa con Independiente Rivadavia (en tiempo reglamentario) fue el 7 de agosto de 2025 contra Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura.

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No obstante, Villa marcó el penal decisivo que le dio a Independiente Rivadavia el título de la Copa Argentina el 5 de noviembre de 2025 y en ese período de sequía, el colombiano marcó también el penal definitivo ante River en la semifinal de la Copa Argentina el 24 de octubre del año pasado.

Con su tanto de este jueves Villa se convierte en el tercer jugador colombiano en marcar para dos equipos argentinos diferentes (Boca y la Lepra) en la Copa Libertadores, igualando al ex Godoy Cruz Jairo Castillo (Independiente y Vélez) y a Teófilo Gutiérrez (Lanús y River).