Los hinchas de Independiente Rivadavia volvieron a copar el Parque para otra jornada de Copa Libertadores

hinchas lepra 3 Todo fue azul en las inmediaciones del Malvinas. Foto: Fabián Salamone/UNO

Tal vez por eso un hincha como Sebastián Sosa, expresó sobre el DT: "Nos devolvió la dignidad, simplemente eso. Y también, bueno, es el técnico que lo ha hecho ganar todo, no todo, porque falta un montón. Nos ha hecho ganar lo que hemos jugado, pero falta mucho todavía".

Embed - Los hinchas de la Lepra antes de otra noche de Copa Libertadores

Independiente Rivadavia viene motivadísimo tras la goleada del domingo pasado por 5 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima, por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y por eso los seguidores del equipo leproso hablaron de ese triunfazo en el Superclásico mendocino y del partido con el elenco venezolano.

Embed - Los hinchas de la Lepra en la previa de otro partido de Copa Libertadores ante La Guaira

El domingo pasado no fue un día más para la Lepra, ya que ganó el Clásico de Mendoza en un partido histórico. Azules y Mensanas se enfrentaron tras 44 años en la máxima categoría del fútbol nacional (se habían medido en los Viejos Nacionales y en la Primera Nacional) y encima la Lepra logró un resultado contundente para prolongar este momento histórico.

clasico 1 Los hinchas no se olvidaron de dedicarle una chicana a los vecinos. Foto: Emanuel Trilla/UNO

"Soy una persona joven que ha vivido muchos momentos lindos, pero los momentos que estamos viviendo hoy en día, me pongo en el lugar de mi viejo, de amigos de mi viejo, mis abuelos que eran hincha de la Lepra y era inimaginable. Gracias a Dios no existe mejor época que esta", asumió feliz Álvaro Velázquez antes de definir las claves del éxito azul en solo dos palabras: "Alfredo Berti".

Embed - Los hinchas de la Lepra en la previa del duelo de Copa Libertadores ante La Guaira

Desde temprano, y pese al día y horario laboral, los fanáticos de Independiente Rivadavia, el equipo que es sensación en el fútbol argentino (lidera todas las competencias) llegaron al Parque General San Martín para esperar el momento de ingresar al majestuoso Malvinas Argentinas.

lepra hinchas 2 La previa se vivió a pleno sol, mates y fernet entre los hinchas azules. Foto: Fabián Salamone/UNO

Chiapetta: "Es una buena costumbre para el deporte de la provincia"

"Nos estamos acostumbrando. Godoy Cruz lo hizo en su momento, ahora la Lepra, también en Libertadores. Es una buena costumbre para el deporte de la provincia y el fútbol en particular, así que estamos muy contentos. y en esta instancia de clasificación, Independiente Rivadavia está muy bien, lo que significa que después podemos seguir teniendo Libertadores en octavos de final acá en el Malvinas. Sería muy bueno, creo que hay posibilidades, por lo tanto estamos muy contentos", dijo Federico Chiapetta.

chiapetta Fede Chiapetta, orgulloso por las condiciones en las que está el Malvinas.

El Subsecretario de Deportes, puntualizó: "Tenemos el estadio impecable, como siempre, lo queremos presentar de la mejor forma, las auditorías que hacen inspecciones de Conmebol dan siempre muy bien en el Malvinas, es también un orgullo de todos los mendocinos, no de la gestión que conduzco, sino de todo Mendoza".

Respecto a lo que viene para el Malvinas, resumió: "Vamos a seguir, espero, usando el Malvinas, no como otros años, con Godoy Cruz de local, pero estamos buscando partidos de Copa Argentina que seguramente van a venir, vienen Los Pumas el 5 de septiembre, pero previo a eso seguramente vamos a tener partidos de Copa Argentina y esperando en algún momento que Independiente Rivadavia remodele el Gargantini, como lo ha anunciado su presidente. No hay fecha, pero cuando eso suceda van a tener que trasladarse a jugar el local en este estadio, así que también estamos preparados para eso"

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras medirse con La Guaira, estos son los partidos que jugará la Lepra: