El crudo mensaje de Deschamps para la Selección argentina sobre la final perdida por Francia

El DT de Francia, Didier Deschamps, le mandó un mensaje a la Selección argentina con relación a la final que perdió en el Mundial Qatar 2022
El DT y ex jugador de Les Bleus evitó vincular la próxima Copa del Mundo con lo ocurrido en el Lusail, donde su combinado cayó en la definición por penales ante el equipo de Lionel Scaloni en un partido emocionante que terminó 3 a 3 tras el alargue.
"No hay revancha en el fútbol. Argentina ganó y ya no podemos hacer nada. Esta es una nueva competencia y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible", dijo Deschamps sin vueltas.
Deschamps fue optimista sobre el futuro con Diario Olé y fue optimista de cara al torneo ecuménico de Canadá, México y Estados Unidos al decir: "Francia puede ser candidato. Como en cada Copa del Mundo hay entre seis y siete equipos que puede ganar, pero al final gana solo una. Para ser el mejor hay que ganar ante todos los equipos".
Por ultimo, fue consultado acerca de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes afrontarán su última Copa del Mundo. “Son dos jugadores que han marcado el fútbol internacional por más de 15 años; sin duda, es algo especial para ellos”, cerró el DT del seleccionado galo.