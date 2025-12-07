El crudo mensaje de Deschamps para la Selección argentina sobre la final perdida por Francia

El DT y ex jugador de Les Bleus evitó vincular la próxima Copa del Mundo con lo ocurrido en el Lusail, donde su combinado cayó en la definición por penales ante el equipo de Lionel Scaloni en un partido emocionante que terminó 3 a 3 tras el alargue.

DEschamps1.jpg Deschamps habló sobre la Selección argentina.

Qué dijo Deschamps sobre la final que perdió Francia ante la Selección argentina

"No hay revancha en el fútbol. Argentina ganó y ya no podemos hacer nada. Esta es una nueva competencia y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible", dijo Deschamps sin vueltas.