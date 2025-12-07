Los grandes costos para seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026

Cuánto cuesta seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026

El costo apra los hinchas, sin contar entradas ni hospedaje, el viaje de ida desde cualquier punto de la Argentina a Kansas cuesta entre 1.4 y 2 millones de pesos, equivalente entre 990 y 1730 dólares.

Para el segundo coteno ante Austria en Dallas y el retorno a la primera ciudad para el último encuentro, el viaje ida y vuelta entre Kansas y la ciudad texana cuesta entre 428 y 456 mil pesos, un equivalente cercano a los 300 dólares.

Hay un problema para el equipo y para los hinchas en dieciseisavos de final, ya que en caso de ser primeros del grupo irá a Miami, el sureste de Estados Unidos. Si es segunda en el Grupo J, deberá trasladarse a Los Ángeles.

Lionel Messi - Lionel Scaloni Los hinchas quieren ver a Messi y el equipo de Scaloni en el Mundial 2026.

El traslado de Kansas a Miami cuesta entre 292 y 451 mil pesos, es decir, entre 205 y 316 dólares. En cambio, de Kansas a Los Ángeles el viaje cuesta entre 290 y 363 mil pesos, un equivalente cercano a 203 y 254 dólares.

Si pasa dieciseisavos, las ciudades en el horizonte son Dallas o Atlanta en octavos, en cuartos Los Ángeles o Kansas, en las semifinales Dallas o Atlanta y en la final Nueva York.