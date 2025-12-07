Los grandes costos para seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026

La Scaloneta que dirige Lionel Scaloni defenderá el título de campeón en esta edición e iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 en Kansas, enfrentando a Argelia. En el segundo encuentro, jugará ante Austria el lunes 22 a las 14 en Dallas, misma ciudad donde cerrará ante Jordania el sábado 27 a las 23.
El campeón del mundo salió beneficiado en cuanto al viaje que deberá hacer en esta fase de grupos ya que se moverá de Kansas una sola vez en esta etapa para jugar en Dallas. Entre ambas ciudades estadounidenses hay una distancia de 800 kilómetros.
Cuánto cuesta seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026
El costo apra los hinchas, sin contar entradas ni hospedaje, el viaje de ida desde cualquier punto de la Argentina a Kansas cuesta entre 1.4 y 2 millones de pesos, equivalente entre 990 y 1730 dólares.
Para el segundo coteno ante Austria en Dallas y el retorno a la primera ciudad para el último encuentro, el viaje ida y vuelta entre Kansas y la ciudad texana cuesta entre 428 y 456 mil pesos, un equivalente cercano a los 300 dólares.
Hay un problema para el equipo y para los hinchas en dieciseisavos de final, ya que en caso de ser primeros del grupo irá a Miami, el sureste de Estados Unidos. Si es segunda en el Grupo J, deberá trasladarse a Los Ángeles.
El traslado de Kansas a Miami cuesta entre 292 y 451 mil pesos, es decir, entre 205 y 316 dólares. En cambio, de Kansas a Los Ángeles el viaje cuesta entre 290 y 363 mil pesos, un equivalente cercano a 203 y 254 dólares.
Si pasa dieciseisavos, las ciudades en el horizonte son Dallas o Atlanta en octavos, en cuartos Los Ángeles o Kansas, en las semifinales Dallas o Atlanta y en la final Nueva York.