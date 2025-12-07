Torneo Regional Amateur: Atlético Argentino empató con Juventud Alianza por la ida de los 16vos de final

En un partido que se jugó con un clima cambiante y terminó bajo la lluvia y con mucho viento, el primer tiempo fue de trámite parejo y con algunas situaciones de gol. La más clara del equipo anfitrión fue un remate de Miguel Chacón que sacó con una mano Jairo Díaz, arquero de los Lechuzos.

Atletico Argentino 3 Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Luego, antes del descanso, lo tuvo Emmanuel Lucero. pero tapó nuevamente el arquero de los sanjuaninos.

En el segundo tiempo fue superior Alianza y tuvo algunas ocasiones concretas para abrir el marcador, pero falló en la definición.

hinchas de Atlético Argentino. Un buen marco de público mostraron los hinchas que cantaron bajo la lluvia. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

La serie entre Atlético Argentino y Juventud Alianza se define en San Juan

La revancha entre el Boli y Alianza se jugará el próximo domingo desde las 17 en San Juan, donde se definirá cuál de los dos equipos pasará a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur donde deberá enfrentarse con el ganador de la serie entre FADEP y Eugenio Bustos.

La Síntesis

Atlético Argentino:Ignacio Acordino; Federico López, Lucas Más, Javier Farías y Nicolás Chacón; Ignacio Castro, Lucas Coronel, Emanuel García y Gabriel Moyano; Cristian Lucero y Emmanuel Lucero. DT Matías Ligutti.

Juventud Alianza (SJ): Jairo Díaz; Cristian García, Franco Pereyra: Joaquín Monla y Roberto Martín, Reinaldo Alderete, Nahuel Angel, Juan Schiani, Franco Lepe; Omar Benavídez y Gonzalo Avellaneda. DT: Víctor Cabello.

Cambios: ST: 17’ Isaías Guzmán y Juan Morales por C. Lucero y Coronel (AA), 25’ Ricardo Heresperger y Damián Lázzaro Moyano por López (AA), 26’ Marcos Santander por Alderete (JA), 30’ Lucas Salas y Valentín Valdéz por Benavídez y Avellaneda (JA), 35’ Luciano Villalobos por E. Lucero (AA)

Estadio: Atlético Argentino

Árbitro: Pedro Coria Cervera de la Liga de Calingasta.